Fabricio y Victoria se besaron en Gran Hermano y él lanzó una picante pregunta: “¿No me iré a encontrar algo?”

El romance empieza a tomar forma en Gran Hermano Uruguay. Después de varios días de acercamientos, miradas y muestras de complicidad, Victoria Campo y Fabricio Bianchessi finalmente se besaron frente a las cámaras de la casa.

El momento se vio durante la transmisión del reality de este martes. Los participantes estaban acostados cuando Gran Hermano les pidió en dos oportunidades que dieran su consentimiento, el protocolo que utiliza la producción cuando dos personas van a compartir la cama o mantener intimidad durante la noche. Para hacerlo, ambos deben levantar el pulgar hacia alguna de las cámaras.

Tampoco faltó el comentario picante de Fabricio. "No me vayas a decepcionar después, te vas a sorprender", le dijo Victoria. "No soy de sorprenderme, a menos que tengas un pene entre las piernas", le contestó él.

Luego de ese momento, Fabricio le preguntó a Victoria si se iban a ver durante la noche y ella le respondió que no. Sin embargo, la situación terminó con el acercamiento entre ambos y el primer beso de la pareja dentro de la casa.

El vínculo entre los dos había comenzado a hacerse evidente desde los primeros días del reality. Victoria incluso había reconocido, en una conversación con sus compañeras, que Fabricio era el participante que le parecía más lindo. También destacó que lo consideraba “súper respetuoso” y que con él podía hablar de cualquier tema. Desde entonces, los dos fueron protagonistas de abrazos, mates, mimos y distintos momentos de cercanía.

Uno de los primeros indicios ocurrió cuando Fabricio, mientras Victoria se arreglaba frente al espejo del baño, le dijo que se acercaba la hora de dormir y lanzó: “Ahora van a pasar cositas. Necesito que me ‘apapachen’”. Más tarde, él la ayudó a acomodarse una prenda y ambos volvieron a compartir una escena de complicidad.

👀❤️ ¡HUBO BESOOOO! Fabricio y Victoria finalmente dieron el paso y esta historia de amor parece estar cada vez más cerca de llegar a la cima… 🔥 ¿Habrá sido el comienzo de algo más? 💋 #GranHermanoUY https://t.co/JKCVIb1o6S — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 7, 2026

Pero la historia entre ambos también estuvo atravesada por una situación que generó polémica dentro y fuera de la casa. Días atrás, Fabricio recurrió al confesionario para plantearle a Gran Hermano una duda sobre la identidad de género de Victoria. Preguntó si todas las mujeres de la casa habían nacido con sexo femenino y, ante la falta de una respuesta, reconoció que sospechaba particularmente de ella.

“Con esto estoy en dudas desde el día uno”, dijo entonces Fabricio, quien aseguró que se trataba de un “tema muy delicado”. También explicó que no quería preguntárselo directamente a Victoria porque temía que ella le mintiera. Gran Hermano, sin embargo, se negó a confirmar o desmentir cualquier información relacionada con la identidad de la participante y le sugirió que hablara directamente con ella.

La situación derivó en conversaciones con otros participantes y generó reacciones divididas en redes sociales, con usuarios que cuestionaron los comentarios de Fabricio y otros que tomaron el episodio con humor.

En paralelo, la relación de Victoria y Fabricio se convirtió en uno de los focos románticos de la casa. De hecho, el vínculo se desarrolló mientras Tati M también reconocía que sentía algo por Victoria, lo que terminó provocando una situación de tensión entre las participantes. Tati finalmente le confesó que sus sentimientos eran reales y le dijo que lo suyo iba por el lado sentimental.