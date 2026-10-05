Eliana Dide recordó sus inicios como modelo y el tren que hoy la lleva a "Gran Hermano": “Sueños cumplidos”

Desde su irrupción en la pantalla de Canal 10, Eliana Dide se convirtió en una figura dentro del canal. Luego de probarse como modelo, y conducir un programa de Peñarol, llegó para participar en Masterchef Celebrity. Hoy es parte del magazine La mañana en casa y Gran Hermano Uruguay, donde conduce el debate de los viernes, y además espera en la salida de la casa a los eliminados de cada domingo.

Claro que su presente no siempre fue tan luminoso. En una entrevista con Sábado Show, dijo que pasó mal en Buenos Aires, cuando era una adolescente buscando hacerse un lugar. "Me dijeron que me operara. Me decían que me corrigiera la nariz porque tenía mal perfil y no iba a poder trabajar. También con alguna marca me pasó que me dijeran que solamente me podían poner ciertos vestidos porque me disimulaban la cadera. Eran cosas que no me tenían por qué decir. Yo era muy chica y si no les gustaba me podían dejar de contratar, pero me decían cosas que a alguien joven la pueden traumar", comentó en 2021.

Este domingo, la comunicadora realizó un emotivo posteo en sus redes sociales, recordando justamente aquellos inicios en Buenos Aires cuando usaba una línea de tren para buscar direcciones de castineras. La misma línea que hoy usa para ir a la casa de Gran Hermano, donde todos los domingos recibe al eliminado de la semana.

"Hace 20 años, cuando los sueños eran muchos y a veces enormes e inalcanzables, me tomaba el tren de la línea Mitre en Vicente López y me bajaba en Retiro. Ahí agarraba la Guía T y caminaba por Buenos Aires buscando las direcciones de las castineras que me pasaba la agencia. Puedo asegurar que la ciudad parecía mucho más grande en ese entonces", escribió junto a un carrete de fotos de la terminal.

"Hoy volví a tomarme la línea Mitre, esta vez hasta Martínez. No les voy a mentir, muchos sueños siguen intactos, pero aquella Eliana que andaba por Buenos Aires con la Guía T en la mano y su book de fotos debajo del brazo hoy toma la misma línea de tren con un montón de sueños cumplidos", agregó la comunicadora.

La publicación fue comentada por varios colegas de Dide, como el conductor de Gran Hermano Uruguay, Eduardo "Colo" Gianarelli, quien respondió: "Casi siempre se puede. Y si no se llegar a poder estaremos orgullosos de nosotros mismos. Te mereces cosas lindas querida Eli". También Rodo Castañares (padre de Nacho Castañares de Gran Hermano Argentina y panelista en La previa de Gran Hermano), quien le comentó: "Hermoso todo!! Tu más. Te quiero".