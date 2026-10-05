"Gran Hermano Uruguay": entre Tati M, Jessica y Guada, quién fue la segunda eliminada del reality de Canal 10

Este domingo a la noche se realizó la segunda gala de eliminación en el reality Gran Hermano Uruguay que se emite por Canal 10 y conduce Eduardo "Colo" Gianarelli.

Luego de la gala de nominación del miércoles, y de la salvación de la líder de la semana (Agustina bajó de la placa a Jazmín) del jueves, la placa quedó compuesta por Tati M, Guada y Jessica. El domingo, minutos antes de las 23.30 Gianarelli anunció a la primera jugadora salvada: Jessica. De este modo el versus final fue entre Tati y Guada. Finalmente Tati fue la nueva eliminada del programa. Recibió el 64,49 por ciento de los votos totales.

Como en cada gala de eliminación, el programa del domingo repasó la cena de nominadas, donde tanto Tati como Guada apuntaron a Jessica para que abandone la casa. También mostraron la jugada de Fabricio, quien le dijo una mentira a Guada para ver si "es lleva y trae". Le dijo que tenía una pareja hace cinco años, lo que desestabilizó a Victoria, quien era muy cercana al jugador de Paysandú.

También se mostró que la relación entre Laura, la veterana del grupo, y Jessica, no pasa por su mejor momento. Y que este lunes, a las 22.10 sonará el teléfono dentro de la casa de Gran Hermano; quien lo atienda recibirá la inmunidad durante la semana, por lo que no podrá ser nominado.

Eduardo "Colo" Gianarelli, conductor de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo.

Lacalle Ponce de León se sumó al panel de analistas

Días antes del inicio del reality, la periodista argentina Laura Ubfal anunció en sus redes sociales que Luis Lacalle Ponce de León sería analista del programa, y calificó su llegada a la televisión como “nepotismo”. El hijo del expresidente respondió el mensaje desmintiendo la noticia, y más adelante, en otra publicación en sus redes sociales criticó a la prensa.

"Me sorprende la cantidad de periodistas con título y años de carrera que sacan noticias diciendo que ‘confirmé’ o ‘aclaré’ mi participación o no participación en GH (ninguno habló conmigo), el veredicto final lo voy a dar yo cuando tenga ganas así que créanme a mí y sigan viendo...”, escribió en una historia de Instagram.

Días antes de la gala de eliminación, desde las redes sociales de Gran Hermano Uruguay se anunció la llegada de un nuevo analista, y este domingo Luis Lacalle apareció sentado en el panel de analistas, entre Natalia Yoffe y Yipio.