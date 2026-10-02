La incómoda duda que planteó Fabricio a Gran Hermano sobre la sexualidad de Victoria que encendió la polémica

En los últimos días, Victoria quedó en el centro de una situación que sumó tensión, romance y ahora también polémica en Gran Hermano Uruguay (Canal 10). Después de la confesión de Tati M, quien reconoció que siente algo por ella y terminó protagonizando una fuerte discusión, Fabricio planteó en el confesionario una incómoda duda relacionada con la participante.

Todo comenzó en una charla en el cuarto de los varones. Fabricio les comentó a sus compañeros que estaba atravesando un “conflicto interno” y decidió llevar la interrogante que no lo dejaba dormir directamente al confesionario.

“Necesito confirmación, ¿entendés?”, le dijo a Gran Hermano después de explicarle que se trataba de un “tema muy delicado” relacionado con alguien de la casa. Durante el tape que se emitió en la gala, además, se mostró un intercambio entre Fabricio y Victoria en el que él le decía: “Es un huevo ser mina, te compadezco”, mientras ella contaba que le gustaba maquillarse y arreglarse.

Ya en el confesionario, Fabricio insistió con que había “cosas muy dudosas” y aseguró: “Siento que me están vendiendo gato por liebre, no sé si me entendés”. Según contó, tenía esa interrogante desde el primer día y finalmente decidió formularla.

“Todas las mujeres que hay acá. ¿Todas nacieron con el sexo femenino?”, preguntó. Gran Hermano le respondió preguntándole si quería saber si todas las mujeres de la casa habían nacido siendo mujeres o si alguna había elegido otro género en el camino. “Sí”, contestó Fabricio.

El Big, sin embargo, no le dio la información que buscaba. “Esa información no te la puedo dar”, le explicó. Fabricio entonces preguntó si sospechaba de Victoria y Gran Hermano le sugirió que hablara directamente con ella. “¿Y si me caga a mentiras?”, respondió el participante.

Catan, Fabricio, Tati M y Victoria dialogan en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de pantalla

Fabricio aseguró que su duda no estaba relacionada con la posibilidad de "avanzar o no" con Victoria: “Eso me chupa un huevo. Yo quiero saber”.

Y se explayó: "Si fuera por mí, iría directo. ¿Sabés cómo le pega si no es así? Sabés el quilombo que se puede armar. El tema es cómo le queda la cabecita a la persona, a mí me importa cómo salen de acá".

Durante la charla con el Big, incluso sacó una conclusión respecto al casting: "Era lo único que faltaba en esta casa, hay todo. Lo único que falta es eso, ¿me entendés?", dijo en relación a los perfiles de los participantes Y agregó: Entonces digo, estos la metieron de cayetano".

Gran Hermano le pidió disculpas por no haber sido de gran utilidad y Fabricio fue sincero: "La verdad que no me serviste para nada", dijo a las risas.

La conversación no terminó allí. En otro tape, Fabricio habló del tema con Tati M y Catán. Allí surgieron preguntas sobre la sexualidad y las identidades de género, mientras Tati contaba que estaría con una persona trans y que, según el caso, podía no darse cuenta de que lo era.

Más adelante, Fabricio volvió a plantear que le resultaba extraño que en la casa no hubiera una persona trans. También hizo comentarios sobre la voz de Victoria y le preguntó si su madre tenía una voz gruesa.

Los clips de estas conversaciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron reacciones divididas. Algunos usuarios respaldaron la necesidad de Fabricio de despejar la duda, mientras otros lo cuestionaron y lo acusaron de transfobia.

“Una cosa es el humor y otra muy distinta la transfobia”, escribió una usuaria en X. “Si fuera 1990 esto pasaba. Pero es 2026 y es horrorífico. Lamentable. Cancelado”, expresó otra, entre otros comentarios que fueron en la misma dirección..

También hubo quienes tomaron la situación con humor y celebraron el tape. “Este puede ser uno de los mejores clips de la temporada”, “lo mejor de la semana” y “no tiene desperdicio” fueron algunos de los mensajes.

Así, en medio del vínculo cada vez más comentado entre Victoria y Fabricio y de la confesión sentimental de Tati M, otra picante situación volvió a poner a la participante en el centro de la escena.