La indirecta de Paola Bianco luego de enterarse de que no conducirá el Concurso Oficial de Carnaval

Un par de horas antes de que Daecpu hiciera el anuncio oficial de que Paola Bianco no será la conductora del Concurso Oficial de Carnaval y que su lugar en 2027 lo ocupará Lucila Rada, la noticia ya se había filtrado y Carnaval del Futuro la compartió en sus redes sociales. A partir de esa comunicación, Bianco comenzó a recibir distintos mensajes y muestras de cariño que la motivaron a expresarse.

La actriz y comunicadora eligió hacerlo a través de una historia de Instagram, donde agradeció cada mensaje y expresó cómo se sentía ante la noticia.

“Estoy triste y me cuesta encontrar palabras, pero quería que supieran cuánto me hace bien sentirlos cerca. Les mando un abrazo enorme”, escribió Paola.

Minutos después, compartió un reel con un video en el que se veía a una persona sobre una tabla en el mar, seguido de un atardecer. En el pie de la publicación escribió: “Esto debería ser un mantra”.

Las imágenes estaban acompañadas por una voz en off en inglés, con subtítulos en español, que transmitían un mensaje sobre la temporalidad de los buenos y malos momentos:

“La mala noticia es que todo es temporal y eso también es una buena noticia. Entonces, si las cosas van bien, disfrútalas. No va a ser para siempre. Si las cosas van mal, no te preocupes, no va a ser así para siempre”.

El mensaje de Paola Bianco al enterarse de que no será la conductora del Concurso Oficial del Carnaval. Foto: @paobianco

Vale recordar que Paola Bianco fue la primera mujer en presentar a los conjuntos durante el Concurso Oficial en el Ramón Collazo y ejerció ese rol desde 2024 hasta ahora.

“Es justo que haya una presentadora en el Teatro de Verano. Hay que seguir sumando fuerzas y mujeres al Carnaval”, había opinado en una nota con El País meses después de su debut.

En aquella oportunidad también se refirió a las críticas que recibió y aseguró que, si eran con respeto, estaba todo bien. Por entonces, incluso les había pedido a sus amigas que no le contaran qué se decía sobre ella porque prefería no enterarse.

“Trato de no engancharme porque no es que caí en paracaídas y no me gusta el Carnaval, o siempre despotriqué y ahora soy presentadora. Pueden decir lo que quieran, pero amo el Carnaval, y lo respeto desde siempre”, decía Bianco, cuyo padre, Jorge, fue un reconocido letrista.

Además, se crió entre ensayos y tablados acompañándolo y tiene abono en el Ramón Collazo desde hace muchísimos años.

La salida de Paola Bianco de la conducción fue una de las novedades que se conocieron en las últimas horas de cara al Carnaval 2027. Daecpu anunció que Lucila Rada será la nueva figura femenina que acompañará a Álvaro Recoba en la presentación de las distintas agrupaciones.

La organización primero compartió una publicación para agradecerle a Bianco por haberla acompañado durante las últimas tres fiestas. La actriz y comunicadora pasará a la historia por haber sido la primera mujer en ocupar ese lugar en la conducción del Concurso Oficial.

Luego, Daecpu anunció a su reemplazante: “Presentamos a nuestra nueva presentadora del concurso oficial. Que esta nueva etapa nos encuentre celebrando juntos la expresión más grande de nuestra cultura!”.

Lucila Rada tomará la posta de Bianco durante las noches del Concurso Oficial de 2027.