Fichaje de lujo para el Carnaval 2027: histórico murguista y figura de Canal 12 se suma a Patos Cabreros

El Carnaval 2027 está a la vuelta de la esquina, a pesar de que las altas temperaturas todavía no estén acompañando por estos lares. Lo cierto es que entre el 10 y el 18 de noviembre tendrá lugar la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial, lo que ya genera gran expectativa entre los carnavaleros, especialmente por la presentación de Agarrate Catalina. La murga de los hermanos Cardozo, que acaba de llenar el Antel Arena para celebrar sus 25 años, buscará un lugar en la fiesta popular después de cuatro años de ausencia.

Otra murga que regresa luego de 38 años es La Justa, y lo hace con un plantel de primer nivel que sumó a históricos como Christian Font, Julio Pérez y Martín Angiolini, además del debut de Evitta Luna, la uruguaya que brilla en Luzu TV y que se destacó en las series Amor animal (Prime Video) y Carísima (Netflix).

Momosapiens también dio la nota en estos últimos meses al anunciar incorporaciones de peso para el Concurso Oficial, de cara a los festejos por sus 35 años. Los bicampeones dirigidos por Horacio Rubino tendrán en sus filas a Pichu Straneo, fundador del conjunto que regresa para este festejo, y Petru Valensky, actor, comunicador y declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Pero el mercado de pases también tuvo una baja que generó repercusión. Denis Elías anunció su salida de Zíngaros, conjunto que fue su casa durante 15 años. El histórico carnavalero decidió dar un paso al costado para cerrar una etapa y, según explicó, poder sacarse de encima “la mochila de llegar y que Pinocho Sosa ya no esté”.

Entre tanto movimiento, en las últimas horas se conoció otra incorporación de peso: un reconocido actor, humorista y figura de Canal 12 se suma a Patos Cabreros. Se trata de Marcel Keoroglian, quien interpreta a Montelongo todas las mañanas en Desayunos informales y forma parte del staff de humoristas de La culpa es de Colón.

Marcel Keoroglian actuando en Carnaval.

La murga más ganadora, con 16 primeros premios en su vitrina, anunció con alegría la incorporación de Keoroglian a su equipo de letristas.

"Marcel Keoroglian es uno de los letristas para este 2027. Marcel, bienvenido a los Patos Cabreros”, escribieron desde la cuenta oficial de la murga, acompañando el anuncio con un video musicalizado con su clásica retirada, “Buenas noches auditorio”.

Durante el Carnaval 2026, Marcel formó parte del equipo de letristas de La Nueva Milonga, pero su trayectoria en la fiesta popular, tanto arriba como abajo del escenario, es extensa. Escribió y fue cupletero de distintas murgas, entre ellas la histórica Contrafarsa, de la cual es fundador, además de Don Timoteo y La Gran Muñeca, con quienes levantó la copa.

Ahora, Keoroglian se suma a la murga de Pepino, actualmente bajo la dirección responsable de Nelson Ferro. El año pasado, Patos Cabreros terminó en el sexto puesto del Concurso Oficial, en una ubicación que generó sorpresa teniendo en cuenta el plantel con el que contaba y el desempeño que había mostrado en distintos rubros.

Para 2027, la murga ya no tendrá a la actriz y humorista Lucía Rodríguez entre sus filas, pero mantiene nombres de peso como Ricardo Villalba, Maximiliano Méndez, y la batería compuesta por Matías Castro, Matías Balbi y Adrián Boero. Ahora se agrega Keoroglian. Con esta nueva incorporación, Patos Cabreros comienza a delinear un plantel que buscará volver a meterse en los primeros lugares del Concurso Oficial.

Y mientras los conjuntos terminan de definir sus planteles y propuestas, el calendario ya tiene sus principales fechas marcadas. En enero llegará el tramo fuerte de la fiesta: el 21 se realizará el Desfile Inaugural de Carnaval por 18 de Julio y el 22 será el turno del Desfile de Escuelas de Samba, también por la principal avenida de Montevideo.

El 25 de enero, en tanto, comenzará el Concurso Oficial en el Teatro de Verano. Allí competirán los conjuntos que llegaron a la liguilla en la pasada edición y aquellos que logren superar la Prueba de Admisión de este año.