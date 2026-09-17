La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis en Parque Roosevelt: fechas, precios y cómo conseguir entradas

Tanto La Vela Puerca como Agarrate Catalina están viviendo un periodo de hitos y festejos. La banda de rock celebró sus 30 años de trayectoria el 13 de diciembre de 2025 con un multitudinario concierto en la Rambla de Punta Carretas y este agosto estrenó la segunda temporada de su podcast, Tenemos Jardín. Por su parte, la icónica murga festejó sus 25 años en el Antel Arena.

Este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, serán los protagonistas del festival Sitio Te Mueve, en Parque Roosevelt, junto a Malapraxxis, una de las raperas uruguayas más influyentes de la escena urbana actual.

Las entradas se pueden comprar a través de Redtickets a 1900 pesos. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzó ayer, con un 15% de descuento. Continuará hasta mañana a las 18.00, cuando empiece la venta general. Hay 2x1 con Club El País.

Además de sus celebraciones, La Vela Puerca llevó su gira internacional a Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Paraguay, España y Alemania. Agarrate Catalina prepara su primer disco de estudio bajo la dirección artística de Juan Campodónico y Julio Berta.

Malapraxxis ha sido parte de festivales como el Buena Vibra y la edición uruguaya del Cosquín Rock.

Sitio, el proyecto desarrollado por las productoras Piano Piano y Key, dio sus primeros pasos en el Velódromo de Montevideo en 2023. Este año cambió su locación a Parque Roosevelt, donde ya ha habido shows de grandes bandas como Buitres a principios de este mes y el DJ sueco Adam Beyer en junio.