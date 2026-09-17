La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis en Parque Roosevelt: fechas, precios y cómo conseguir entradas
La propuesta reunirá a tres referentes de distintas generaciones y géneros musicales en una nueva edición de un ciclo organizado por Sitio, que continúa su desembarco en el predio ubicado en Canelones.
Tanto La Vela Puerca como Agarrate Catalina están viviendo un periodo de hitos y festejos. La banda de rock celebró sus 30 años de trayectoria el 13 de diciembre de 2025 con un multitudinario concierto en la Rambla de Punta Carretas y este agosto estrenó la segunda temporada de su podcast, Tenemos Jardín. Por su parte, la icónica murga festejó sus 25 años en el Antel Arena.
Este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, serán los protagonistas del festival Sitio Te Mueve, en Parque Roosevelt, junto a Malapraxxis, una de las raperas uruguayas más influyentes de la escena urbana actual.
Las entradas se pueden comprar a través de Redtickets a 1900 pesos. La preventa exclusiva para clientes Santander comenzó ayer, con un 15% de descuento. Continuará hasta mañana a las 18.00, cuando empiece la venta general. Hay 2x1 con Club El País.
Además de sus celebraciones, La Vela Puerca llevó su gira internacional a Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Paraguay, España y Alemania. Agarrate Catalina prepara su primer disco de estudio bajo la dirección artística de Juan Campodónico y Julio Berta.
Malapraxxis ha sido parte de festivales como el Buena Vibra y la edición uruguaya del Cosquín Rock.
Sitio, el proyecto desarrollado por las productoras Piano Piano y Key, dio sus primeros pasos en el Velódromo de Montevideo en 2023. Este año cambió su locación a Parque Roosevelt, donde ya ha habido shows de grandes bandas como Buitres a principios de este mes y el DJ sueco Adam Beyer en junio.
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