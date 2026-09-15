El escándalo que sacude la gira de Ed Sheeran: echaron a Macklemore, respondió el cantante y ahora se bajan otros artistas

El enfrentamiento entre Macklemore y Ed Sheeran explotó este martes después de que el rapero fuera apartado de la Loop Tour por sus declaraciones a favor de Palestina y el cantante británico saliera a explicar su versión de los hechos. En las últimas horas, además, algunos de los artistas que tenían previsto acompañarlo en distintos conciertos comenzaron a anunciar que tampoco participarán de la gira.

Todo comenzó el 4 y 5 de septiembre, cuando Macklemore actuó como telonero de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su presentación, el rapero habló sobre la situación en Gaza y Cisjordania, pidió por una “Palestina libre” y cantó Hind's Hall, su canción de protesta en apoyo a los palestinos.

La intervención generó críticas y pedidos para que fuera apartado de la gira. El Israeli-American Council había impulsado una petición para que Macklemore dejara de formar parte del recorrido estadounidense de Sheeran.

Macklemore denunció que lo echaron por apoyar a Palestina. El lunes 14, confirmó que ya no continuaría como telonero de Sheeran y publicó un extenso comunicado en Instagram en el que apuntó contra la presión ejercida por los propietarios de los estadios.

Según relató, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, se comunicó con Sheeran después de sus presentaciones en Nueva Jersey para hacerle saber que Macklemore no era bienvenido en ese recinto. Según su versión, Sheeran recibió un ultimátum: si continuaba como parte de la gira, los recintos no permitirían que el británico realizara allí sus conciertos.

Macklemore, cuyo nombre real es Ben Haggerty, sostuvo que había mantenido varias conversaciones con Sheeran, a quien conoce desde hace 13 años, y que el cantante le había transmitido que las expresiones “Free Palestine” y las banderas palestinas habían resultado ofensivas para algunas de las personas con las que había hablado.

El rapero cuestionó esa posición y sostuvo que, si esas palabras eran consideradas más ofensivas que la muerte de miles de niños palestinos, existía una diferencia fundamental entre sus respectivas posturas.

También aseguró que su objetivo al aceptar formar parte de la gira había sido justamente utilizar esos grandes escenarios para hablar de Palestina. Después de haber actuado solamente en los dos conciertos de Nueva Jersey, consideró que había logrado llevar nuevamente la discusión sobre Gaza y Cisjordania a un público masivo.

“No fue mi decisión”

Este martes llegó la respuesta de Sheeran. El cantante negó que hubiera sido él quien decidiera sacar a Macklemore de la gira y responsabilizó directamente a la promotora y a los recintos.

“La decisión de bajarse de la gira fue del promotor, no mía", escribió, y explicó que el contrato del rapero era con la promotora Messina Touring Group, no con él.

Sheeran afirmó que durante toda la semana intentó encontrar una solución y que habló extensamente con los distintos recintos para evitar que Macklemore fuera apartado. Sin embargo, según su relato, los responsables de los estadios mantuvieron su decisión y amenazaron con cancelar los conciertos si el rapero continuaba en el cartel.

El británico también respondió a las críticas de Macklemore sobre su postura política. Dijo estar “horrorizado” por el conflicto entre Israel y Palestina y calificó el sufrimiento de ambas partes como una tragedia humana.

Pero dejó claro que no pretende utilizar su plataforma profesional para expresar públicamente sus posiciones políticas. “Hay una razón por la que no uso mi plataforma profesional para la política”, sostuvo, al explicar que sus conciertos reúnen a personas de distintos orígenes y que muchos de quienes concurren son jóvenes o niños.

Sheeran defendió así su decisión de mantener sus shows como espacios que, según dijo, buscan reunir a personas de distintas culturas y evitar convertirse en un foro político. También aseguró que respeta la convicción de Macklemore y su decisión de defender públicamente aquello en lo que cree, aunque considera que existen diferentes formas de buscar un mismo objetivo: la paz.

“Yo sé quién soy, tanto como persona y como artista”, concluyó.

La controversia había comenzado a salpicar a otros artistas incluso antes de la salida de Macklemore. La cantante Pink recibió críticas después de compartir una publicación en la que se cuestionaban las declaraciones del rapero y se pedía que fuera retirado de la gira. Más tarde aclaró su posición y sostuvo que no estaba pidiendo que Macklemore fuera silenciado, aunque defendió su derecho a expresar su propia perspectiva sobre el conflicto.

Algunos artistas que tenían previsto acompañar a Sheeran comenzaron a anunciar que ya no participarán de sus próximos conciertos este martes.

Uno de ellos es FINNEAS, hermano y colaborador habitual de Billie Eilish, quien tenía programadas varias presentaciones como invitado especial de la Loop Tour en Sudamérica.

El músico anunció que decidió retirar sus próximas fechas y explicó: “Los artistas no deben ser silenciados cuando hablan en defensa de los oprimidos. He decidido retirarme de mis próximas fechas de la gira. Estoy con Palestina y su pueblo”.

FINNEAS estaba anunciado como invitado especial de Sheeran en conciertos de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. De hecho, la agenda oficial de Sheeran todavía mostraba hasta hace poco su participación en varias de esas fechas.

También Aaron Rowe, músico irlandés que formaba parte del grupo de teloneros de la etapa estadounidense, anunció su salida de la gira en medio de la controversia.

Y Beoga, banda irlandesa vinculada a Sheeran desde hace años, también comunicó su decisión de retirarse, según reportes y publicaciones difundidas este martes.

Por ahora, la gira estadounidense de Sheeran tiene previsto continuar este viernes 19 de septiembre en Filadelfia. Tras la salida de Macklemore, el plan original contemplaba que Lukas Graham y Aaron Rowe fueran los encargados de acompañar al británico, aunque las nuevas bajas pueden modificar nuevamente el cartel.