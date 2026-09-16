Latin Grammy 2026: Jorge Drexler va por los premios mayores y otros uruguayos también fueron nominados

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles las nominaciones a los Latin Grammy 2026, y la música uruguaya tendrá una presencia importante en la ceremonia. Jorge Drexler encabeza la representación nacional con siete candidaturas, incluidas las tres categorías más importantes de la premiación, mientras que Julieta Rada, Facundo Balta, Carlos Casacuberta y Nicolás Fervenza también aparecen entre los nominados.

Drexler quedó, además, entre los artistas más nominados de toda la edición. Con siete menciones, igualó a Karol G, Rosalía y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Por encima de ellos aparece únicamente el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, que consiguió 10 candidaturas. Silvana Estrada y Mon Laferte obtuvieron seis cada una y Milo J, cinco.

El gran impulso para Drexler llegó de la mano de Taracá, el disco que publicó en marzo y que grabó en buena medida en Montevideo, con el candombe y otras expresiones de la música uruguaya como parte central de su sonido. El álbum competirá por Álbum del Año, una de las cuatro categorías generales de los Latin Grammy.

Allí se medirá con trabajos como EQUILIBRIVM, de Anitta; FREE SPIRITS, de CA7RIEL & Paco Amoroso; Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada; Tropicoqueta, de Karol G; FEMME FATALE, de Mon Laferte; MUDA, de Carín León; La vida era más corta, de Milo J; ¿Dónde Es El After?, de Rawayana; y LUX (Complete Works), de Rosalía.

Pero el destaque del uruguayo no termina ahí. "¿Cómo se ama?" fue elegida para competir tanto por Grabación del Año como por Canción del Año, por lo que Drexler quedó presente en las tres grandes categorías destinadas a obras ya consagradas: disco, grabación y canción.

La diferencia entre estas dos últimas distinciones está en aquello que reconocen. Grabación del Año premia el resultado sonoro de una canción y alcanza al artista, productores e integrantes de su equipo técnico, mientras que Canción del Año distingue específicamente a sus compositores.

Drexler suma otras cuatro candidaturas fuera del campo general. Taracá aparece en Mejor Álbum Cantautor; “El tambor chico”, compuesto junto al también uruguayo Facundo Balta, fue nominado a Mejor Canción de Raíces; y “Ante la duda, baila” competirá por Mejor Canción Alternativa, categoría en la que Drexler comparte crédito con un amplio grupo de compositores que incluye al uruguayo Carlos Casacuberta. Además, “Las palabras” fue nominada a Mejor Canción Cantautor, completando así las siete candidaturas del uruguayo en esta edición.

Las siete nominaciones vuelven a colocar a Drexler entre las figuras centrales de unos premios con los que mantiene una relación especialmente fructífera. La Academia Latina de la Grabación contabilizaba, hasta la edición de 2025, 16 Latin Grammy ganados y 36 nominaciones a lo largo de su carrera.

Entre sus antecedentes están tres victorias en Canción del Año: por “Telefonía”, en 2018; “Tocarte”, junto a C. Tangana, en 2022; y “Derrumbe”, en 2024. El año pasado volvió a sumar un gramófono gracias a “Desastres fabulosos”, su colaboración con Conociendo Rusia, que ganó como Mejor Canción Pop/Rock.

Julieta Rada y NTVG vuelven a los Latin Grammy

Drexler no será el único nombre conocido de la música uruguaya en carrera. Julieta Rada fue nominada a Mejor Álbum Folclórico por Candombe (En Vivo, Teatro Solís). En esa categoría competirá con Eva Ayllón, por Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional); Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco, por La Quinta Esencia; Lila Downs, por Cambias Mi Mundo; y Milo J, por La Vida Era Más Corta.

Para Rada será su segunda nominación consecutiva en Mejor Álbum Folclórico. En 2025 ya había formado parte de la categoría gracias a Candombe, el disco que dio origen al espectáculo posteriormente registrado en vivo en el Teatro Solís.

La presencia uruguaya se extiende también a las categorías técnicas. Nicolás Fervenza, mánager de No Te Va Gustar, recibió una nominación a Mejor Diseño de Empaque por Florece en el caos, el último disco de la banda.

En este caso, la candidatura corresponde específicamente a Fervenza por su trabajo en el diseño del álbum, y no a No Te Va Gustar como intérprete. Competirá con Dawn Baillie, por la reedición por los 25 años de Amores Perros; María Blaya Miralles y Maria Elvira Garcia Perez, por Anela; Celeste Prieto, por La Huella de las Cuerdas; y Camilo Joaquín Villarruel, por La Vida Era Más Corta.

Fervenza mantiene desde hace años un vínculo central con No Te Va Gustar como mánager y en el desarrollo de los proyectos de la banda, que publicó Florece en el caos este año.

A esas candidaturas se agregan las de Facundo Balta, una de las nuevas figuras de la música afrouruguaya, por su participación como compositor junto a Drexler en “El tambor chico”, y la de Carlos Casacuberta, histórico colaborador del músico e integrante de El Peyote Asesino, entre los autores nominados por “Ante la duda, baila”.

Cuándo serán los Latin Grammy 2026

La 27ª edición de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ciudad a la que la premiación regresará este año. La ceremonia será transmitida en vivo por Univision.

Las obras consideradas para esta edición fueron aquellas publicadas entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y la ronda final de votación comenzará el 1° de octubre. La Academia reúne actualmente a unos 7.000 miembros de 62 países.

Un día antes de la ceremonia, el miércoles 11, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación. Será el primer referente proveniente de la música urbana latina en recibir esa distinción.

La lista de categorías principales del Latin Grammy 2026

Grabación del Año:



“Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler

“Dime” - Silvana Estrada

“O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto

“Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís

“Femme fatale” - Mon Laferte

“Desde que te tengo” - Carín León

“Niño” - Milo J

“La perla” - Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” - Elena Rose

Álbum del Año:

EQUILIBRIVM - Anitta

- Anitta Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

- CA7RIEL & Paco Amoroso Taracá - Jorge Drexler

- Jorge Drexler Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

- Silvana Estrada Tropicoqueta - Karol G

- Karol G Femme fatale - Mon Laferte

- Mon Laferte Muda - Carín León

- Carín León La vida era más corta - Milo J

- Milo J ¿Dónde es el after? - Rawayana

- Rawayana Lux (Complete Works) - Rosalía

Canción del Año:



“Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)

“Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)

“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

“Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)

“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)

“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)



Mejor Nuevo Artista:



Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Canción Cantautor:



“Dime” - Silvana Estrada

“generación digital” - Joaquina

“Las palabras” - Jorge Drexler

“Musas en Mi” - Arath Herce

“Temblor y réplica” - Covi Quintana

Mejor Álbum Folclórico:



Concierto de gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón

- Eva Ayllón La quinta esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

- Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco Cambias mi mundo - Lila Downs

- Lila Downs La vida era más corta - Milo J

- Milo J Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada

Mejor Canción de Raíces:



“El alma mía” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“El tambor chico” - Facundo Balta & Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler)

“La puñalá” - Andre & Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores

“Spiritual Energies” - Eli Alvarado, compositor

“Urano” - Nathasha Bravo & Jorge Glem, compositores

Mejor Canción Alternativa:



“Ante la duda, baila” - Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro, PJ Sin Suela, Andrés Story & Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)

“Bugambilia” - Francisca Valenzuela & Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)

“El reset” - Dante Spinetta Salazar, compositor (Dante Spinetta)

“Querida Amalia:” - Bruses, Alex Goose & Mauro Muñoz, compositores (Bruses)

“1:30” - Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes & Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)

Mejor Diseño de Empaque:

