Carnaval 2027: cuándo será el Desfile Inaugural, el Concurso Oficial y el Desfile de Llamadas

Mientras el frío parece no dar tregua, el Carnaval 2027 ya anunció su calendario principal. El Desfile Inaugural, el inicio del Concurso Oficial y el Desfile de Llamadas ya tienen definidas sus fechas.

El calendario fue definido por la Intendencia de Montevideo y forman parte de un cronograma que comienza varios meses antes de los principales desfiles.

Antes de que comience oficialmente el Carnaval 2027, habrá distintas instancias de selección y actividades vinculadas a las categorías que participan de la fiesta. En octubre, el 10 y 11 se realizarán las Llamadas de Admisión en el Prado. Mientras que del 21 al 28 será la Muestra de Carnaval de las Promesas en Las Duranas.

Parodistas Momosapiens, ganadores del Carnaval 2026 en la categoría Parodistas. Foto: Archivo. Foto: Gentileza.

En noviembre continuará el calendario. Del 4 al 14 se desarrollará la primera instancia de la Muestra del Encuentro de Murga Joven en Las Duranas, y el 8 será el lanzamiento del Carnaval de las Promesas en el Espacio Modelo. Además, entre el 10 y el 18 se llevará adelante la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval 2027 en el Teatro de Verano.

La agenda continuará en diciembre, del 1° al 4, con la segunda instancia de la Muestra del Encuentro de Murga Joven en el Teatro de Verano. Además, el 13 será el Desfile de Carnaval de las Promesas por 18 de Julio, y el 21 comenzará el Carnaval de las Promesas en el Teatro de Verano. Está previsto que se desarrolle hasta el 17 de enero de 2027.

En enero llegará el tramo importante del calendario carnavalero. El 21 se realizará el Desfile Inaugural de Carnaval por 18 de Julio, el 22 será el Desfile de Escuelas de Samba, también por 18 de Julio. Y el 25 de enero comenzará el Concurso Oficial en el Teatro de Verano, donde competirán los conjuntos que llegaron a la liguilla en la pasada edición, y los que hayan superado la clasificación de este año.

Desfile inaugural del Carnaval 2026. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira

El siguiente gran punto del calendario serán las Llamadas. El 5 y 6 de febrero las comparsas recorrerán la calle Isla de Flores en uno de los principales desfiles del Carnaval montevideano.

El Carnaval 2026 tuvo como ganadores a Doña Bastarda en murga, Momosapiens entre los parodistas, Sociedad Anónima en humoristas, La Compañía en revistas y Yambo Kenia en sociedades de negros y lubolos. Y para la próxima edición, los tambores ya comienzan a calentarse.