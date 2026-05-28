Fichaje bomba para el Carnaval 2027: una Figura de Oro se suma a Los Muchachos y sacude la categoría

Los movimientos en el universo de Momo de cara al Carnaval 2027 no dan tregua y en la categoría parodistas son donde más fuerte han sonado. Mientras los bicampeones Momosapiens preparan un cuadrazo para celebrar sus 35 años con las incorporaciones de Petru Valensky y Fernando "Pichu" Straneo —quien pondrá en pausa parte de sus actividades en Argentina para sumarse al conjunto que fundó—, Los Muchachos también movió fichas pesadas.

Días atrás anunciaron la llegada de Paul Fernández, bicampeón con Momosapiens en 2025 y 2026, recordado por el personaje de Tito en la parodia Amigos inseparables junto a Federico Pereyra. Además de integrar el conjunto, asumirá la dirección artística del espectáculo.

Pero la última incorporación fue la que más asombro generó entre los carnavaleros. Se trata de Eduardo Da Luz, un peso pesado del candombe y de la música uruguaya que tendrá su primera experiencia en la categoría parodistas.

Con más de seis décadas de trayectoria, Da Luz fue distinguido como Figura de Oro del Carnaval 2025 junto a Yambo Kenia, la comparsa donde salió durante más de 20 años, y en 2023 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

La noticia fue comunicada por las redes oficiales de Los Muchachos y luego confirmada por el propio Da Luz al repostear el anuncio. Según trascendió, participará de la parodia dedicada al Barrio Sur que prepara el conjunto de la familia Yern para el Carnaval 2027.

Es, además, el creador de “Sinfonía de tambores”, un clásicos carnavaleros y una de las melodías más reconocibles del Teatro de Verano ya que suena en cada presentación de los conjuntos en el Concurso Oficial. También editó el disco Candombe puro, producido por Jorge Nasser, .

Su vínculo con el carnaval se remonta a 1963, cuando debutó en la revista Abanico musical, aunque fue en Serenata Africana donde encontró definitivamente su lugar dentro del candombe. Ganó 13 primeros premios y obtuvo 20 menciones.