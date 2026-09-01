Denis Elías se baja de Zíngaros para el Carnaval 2027 y explicó los motivos: "Es una rotura de corazón"

Denis Elías pasó por Algo Contigo (Canal 4) para promocionar el espectáculo que hará el próximo 2 de octubre en el Auditorio Adela Reta, un show que, según aclaró, cierra un círculo porque era el único escenario montevideano que le faltaba en su camino como solista. Además de repasar su carrera y trayectoria musical, el cantante de plena dejó un titular inesperado: no estará presente en el Carnaval 2027.

La confesión surgió en un tramo de la entrevista en el que dijo estar atravesando un momento profesional “notable”, aunque en lo personal “no tanto”. “Todo pasajero”, agregó. Consultado por Luis Alberto Carballo sobre si había decidido no salir en Carnaval en 2027, confirmó que optó por dar un paso al costado de Zíngaros, después de 15 años.

“Si salgo, salgo en Zíngaros, si no, no salgo”, aclaró respecto a la posibilidad de sumarse a otro conjunto de parodistas o incluso a otra categoría.

Entonces contó que mantiene una ilusión antes de retirarse definitivamente de esta fiesta popular: salir en una murga. “Hay murgas que me parten la cabeza. La Trasnochada, por ejemplo, me encanta: lo que escriben, lo que hacen, las canciones que eligen para el espectáculo. Tengo todas las bajadas de La Trasnochada. Para mí es un murgón”, sentenció.

“Sé que hay un momento en mi vida que voy a decir: ‘Basta de Carnaval, ahora soy público’”, expresó Denis Elías, y se definió como una persona estructurada.

Su declaración dio pie a que el conductor le consultara si este 2027 marcaría su retiro definitivo. El cantante aclaró que no. “Este año decido bajarme de mis Zíngaros del corazón. Es una rotura de corazón seguro. Ya lo sé, ya lo estoy viviendo, pero me bajo por distintos temas", expresó.

Y enseguida lanzó el motivo: "Necesito soltar una cuerda que hace cinco años vengo cinchando, que es la partida de Ariel, la mochila que tengo de llegar y que no está”, dijo en relación al fallecimiento de Pinocho Sosa, fundador y director histórico del conjunto, que hoy está a cargo de su hijo Gastón Sosa.

Denis Elías cantando en "Zíngaros", durante el Carnaval 2023. Foto: Archivo El País

Entonces se explayó sobre la razón que lo llevó a tomar esta difícil decisión: “Para estar en los Zíngaros de hoy, tengo que soltar los Zíngaros de él”, dijo. Si bien demoró y pasó cinco años “conviviendo” con esa situación, ahora decidió “romper y que se vaya” para poder estar con la cabeza puesta en el presente.

También comentó que su plan es acompañar al conjunto que es su casa desde 2011 y compartir con ellos incluso en el ómnibus, pero desde otro lugar. “Necesito bajar y mirar de abajo”, expresó.

Además, aclaró que tampoco escribirá para el conjunto sus clásicos merengues del comienzo y la canción de la despedida, que en los últimos años estaban a su cargo.

La decisión marca un cambio respecto a lo que había contado en 2025, cuando una publicación suya tras la eliminación de Zíngaros de la Liguilla había sido interpretada como una despedida. En aquella oportunidad había aclarado que nunca había dicho que se iba y que el mensaje de “hasta siempre” había sido malinterpretado.

Ahora, sin embargo, la decisión es concreta: Denis Elías no saldrá con Zíngaros en el Carnaval 2027, aunque seguirá cerca del conjunto que considera su casa.