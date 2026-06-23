Sorpresivo cambio en el Concurso Oficial: Daecpu anunció que elimina un cupo para el Carnaval 2027; el motivo

Mientras el Concurso Oficial del Carnaval 2026 comienza a quedar en el recuerdo, y las distintas categorías comienzan a delinear sus proyectos e incorporaciones para la próxima temporada, el Carnaval 2027 ya tiene una de sus primeras reglas definidas. Durante su asamblea general ordinaria realizada el lunes, Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay) aprobó por unanimidad que el próximo Concurso Oficial contará con un máximo de 39 conjuntos participantes, continuando así la tendencia de reducción registrada en los últimos años.

La decisión fue adoptada luego de un estudio realizado por la Comisión Directiva de la gremial, que analizó distintos factores para esta decisión. "Luego de un estudio detallado que contempló aspectos económicos sobre ingresos por cada etapa del Concurso Oficial, cantidad de escenarios y ranking de actuaciones", se anunció en la cuenta de Daecpu en las redes sociales.

De los 10 conjuntos con más escenarios en el Carnaval 2026, siete lugares estuvieron ocupados por murgas, dos por parodistas y uno con humoristas.

De acuerdo a la nueva disposición, el Concurso Oficial del Carnaval 2027 tendrá cinco conjuntos en la categoría Humoristas, cinco Comparsas de Negros y Lubolos, cinco Revistas, cinco Parodistas y 19 Murgas, completando un total de 39 participantes. La reducción en el número de conjuntos eliminó un lugar a Comparsas de Negros y Lubolos que tenía seis cupos en 2026, y quedará con solo cinco en la próxima edición.

Murga Doña Bastarda. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira / El País

La cifra representa una nueva reducción respecto a las últimas ediciones. En el Concurso Oficial de 2025 participaron 42 conjuntos, mientras que en el concurso de 2026 fueron 40 los espectáculos que compitieron por los máximos premios del carnaval uruguayo.

La resolución fue comunicada luego de concluída la asamblea general en la que también fueron aprobados por unanimidad la memoria y el balance de la institución. Además, se reconoció a socios de larga trayectoria dentro de la gremial. Con el aval unánime de los presentes fueron nombrados Domingo Muniz, Jorge Velázquez, Raúl Fernández y Fernando Silva, destacándose su antigüedad y aporte a la actividad carnavalera.

Murga Doña Bastarda. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez

El Concurso Oficial del Carnaval, coorganizado por la Intendencia de Montevideo y Daecpu, se desarrolla cada verano en el Teatro de Verano Ramón Collazo. A lo largo de tres ruedas, los conjuntos son evaluados por un jurado designado por la Intendencia en acuerdo con la gremial, que califica las actuaciones en las cinco categorías concursales. La murga Doña Bastarda, parodistas Momosapiens, revista La Compañía, humoristas Sociedad Anónima y la comparsa Yambo Kenia fueron las vencedoras en sus categorías, mientras que Imanol Sibes, cupletero y libretista de Doña Bastarda volvió a ser la figura máxima, repitiendo el título de 2025.

La resolución sobre el número de participantes marca uno de los primeros movimientos formales de cara al Carnaval 2027, una edición que comenzará a tomar forma en los próximos meses a medida que los conjuntos definan sus planteles, repertorios y propuestas para volver a competir en el Templo de Momo.