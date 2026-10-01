Sorpresa en el Carnaval 2027: quién reemplazará a Paola Bianco en la conducción del Concurso Oficial

Las novedades no paran de aparecer en el universo del Carnaval de cara a 2027. Ayer se oficializó que Gastón “Rusito” González será baja de murga La Justa por un motivo familiar: después de 22 años ininterrumpidos en el escenario de Momo, decidió dedicar más tiempo a estar con sus hijas, además del cansancio físico y mental que le genera el trabajo durante el año.

También se confirmó días atrás la incorporación de Claudio Rojo a Patos Cabreros, luego de su paso por Don Bochinche & Cía. Él es un nombre conocido para la murga de Pepino: muchos lo recuerdan por el cuplé de El Estreñido que hizo en 1992, pero además formó parte del conjunto en 2017.

La cantante Valeria Lima es otro de los fichajes importantes de Patos Cabreros, ya que regresará a la categoría después de 25 años. Así, la murga que dirige Nelson Ferro suma dos nombres con historia para el 2027.

Pero la última noticia que tomó fuerza no involucra a ningún conjunto en especial, sino que tiene que ver con la conducción del Concurso Oficial en el Teatro de Verano.

Según informó Daecpu a través de sus redes oficiales, el Carnaval 2027 tendrá una nueva figura femenina para la presentación de las distintas agrupaciones en el Ramón Collazo.

Primero compartieron una publicación donde agradecían a Paola Bianco, quien condujo junto a Álvaro Recoba el Concurso Oficial desde 2024 hasta ahora, por haberlos acompañado. La actriz y comunicadora pasará a la historia por haber sido la primera mujer en la conducción de la competencia de Momo.

En un siguiente posteo, Daecpu anunció quien será el reemplazo de Bianco, con este mensaje: "Presentamos a nuestra nueva presentadora del concurso oficial. Que esta nueva etapa nos encuentre celebrando juntos la expresión más grande de nuestra cultura!".

Se trata de Lucila Rada, cantante, actriz y comunicadora, que acompañará a Álvaro Recoba, quien ejerce como animador desde 2010.

Lucila Rada. Foto: @lucilarada

En los últimos años, Lucila formó parte del staff de TV Ciudad, donde condujo Mirá Montevideo junto a Noelia Campo. En diciembre de 2025 dejó el canal tras cuatro años de trabajo y, ahora, encarará este nuevo desafío en el escenario mayor del Carnaval.

La hija mayor de Ruben Rada no tardó en expresar su emoción ante semejante noticia, a través de una historia de Instagram: “Estoy muy feliz y honrada de haber sido elegida para acompañar un fenómeno cultural tan precioso y único”, escribió en relación al Carnaval uruguayo.

Agregó que recibe el rol de presentadora con “mucho respeto y responsabilidad" y sin perder de vista "los enormes profesionales que lo han habitado, con amor, talento y profesionalismo”.

Lucila Rada, además, cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la música y al espectáculo, y será una de las caras visibles durante las jornadas de Carnaval en el Ramón Collazo.