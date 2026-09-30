Cruce de altísima tensión en radio deportiva: "Conmigo no te metas, te como el hígado, te voy a pegar en serio"

Un durísimo cruce se produjo en las últimas emisiones de Grandes de verdad, el programa de los mediodías de Carve Deportiva conducido por Colo Alonso. El periodista Pablo Borgoño, conocido como “Parri”, explotó contra Leo Atmé, influencer identificado con Nacional y habitual participante de los comentarios de las transmisiones del ciclo en YouTube o en redes sociales.

La tensión entre Atmé y algunos de los integrantes del programa venía creciendo desde hacía tiempo. Radicado en Argentina y muy activo en redes sociales, el creador de contenido suele seguir las emisiones y dejar opiniones, muchas veces críticas, sobre los comentarios de los periodistas.

Uno de sus principales cruces había sido con Bruno Mazza, quien llegó a hablar al aire, en tono entre irónico y molesto, de “acoso” por la insistencia del influencer. “Voy a denunciar por acoso a este muchacho Leo, no lo aguanto más”, había expresado Mazza, que incluso bromeó con pedir una “perimetral cibernética”. Mazza es el comunicador identificado con Peñarol en el programa.

Pero ahora la polémica escaló varios niveles con Borgoño. Aunque “Parri”, al igual que Atmé, está identificado con Nacional, las coincidencias futboleras quedaron completamente al margen cuando el periodista reaccionó a publicaciones y comentarios del influencer.

Durante una de las emisiones, Borgoño contó que Atmé había realizado un posteo en el que lo etiquetó y decidió responderle directamente al aire.

“Voy a hablar en serio, capaz que por primera vez en este programa”, comenzó diciendo. Luego elevó rápidamente el tono: “No te hagas el pistola conmigo porque yo te como el hígado. Te lo digo bien. Así que no me etiquetes, no me rompas las bolas a mí”.

Borgoño continuó su descargo y le reclamó que no lo involucrara en sus enfrentamientos con otros integrantes del programa. “Peleate con el que quieras, hacé lobby donde quieras. Conmigo no te metas porque yo te como el hígado. Te lo digo: te encuentro acá, en Buenos Aires o donde quieras”, lanzó.

Sus compañeros intentaron bajar la temperatura y seguir adelante con el programa, pero el enfrentamiento no terminó allí.

En otro tramo, el tono volvió a subir cuando Borgoño se dirigió nuevamente a Atmé y aseguró: “¿Vos te creés que no te pego? Se arruina el show, boludo, y mirá que yo te voy a pegar en serio. Te digo en serio”, dijo Parri. Del video con los comentarios se hizo eco Sonríe, de Canal 10, en su última emisión. .

Aunque el conductor de Grandes de verdad, Colo Alonzo, buscó poner paños fríos, Borgoño siguió con su descargo: “Vos vas a tener que venir a Nacional y yo te voy a encontrar, porque vos sos un gil. Lo que pasa es que estás acostumbrado a hacer el show y yo no me presto al show. No con vos, bobo”.

“No te hagas el listo de lo que no sos”, respondió Borgoño. Y agregó una última advertencia: “No me nombres, si no voy a ser yo el que te va a jurar que te voy a pegar”, añadió.

GRANDES DE VERDAD

En @CarveDeportiva



Se está poniendo turbio,

de blanco a oscuro 🤌🏾



Habrá duelo con el Parri?

Que se declaró Canibal 😅 pic.twitter.com/jwYwEVbM1o — Leo Atmé (@leoatmee) September 23, 2026

Un enfrentamiento que venía de antes

El choque entre Borgoño y Atmé no nació con estos comentarios. En una emisión anterior, el periodista ya había reaccionado con dureza cuando mencionaron al influencer. Lo llamó “idiota” y “estúpido”.

Atmé también había mantenido un persistente ida y vuelta con Bruno Mazza. El periodista llegó a dedicarle un descargo al aire y, en tono irónico, pidió medidas para terminar con sus intervenciones.

“Tengo que hacer una denuncia. Voy a denunciar por acoso a este muchacho Leo, no lo aguanto más”, dijo Mazza. Cuando sus compañeros le recomendaron no prestarle atención, agregó que quería una “perimetral cibernética”.

Quién es Leo Atmé

Leo Atmé tiene 36 años, es uruguayo y vive desde hace aproximadamente 12 años en Argentina. Hincha de Nacional por influencia de su padre, desarrolló desde Buenos Aires una intensa actividad en redes sociales vinculada al club tricolor.

En una reciente entrevista con Sergio Gorzy en Sport 890 contó que se instaló en Argentina a los 24 años y que trabaja en una fábrica de chocolates, mientras desarrolla paralelamente su actividad como creador de contenido.

Desde 2018 realiza programas vinculados a Nacional. Comenzó en Facebook y YouTube cuando el concepto de streaming todavía no tenía la expansión actual y con el tiempo incorporó editoriales, entrevistas y contenidos sobre diferentes disciplinas del club, no solamente fútbol, sino también básquetbol, futsal, vóleibol y atletismo.

Y un día también volví también a @PasionTricolor1 con @Javier_Moreira1 @menchibolso y Marcelo Shupp



El Programa completo está en mi Canal de Youtube 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/W9ludz8OH0 — Leo Atmé (@leoatmee) September 16, 2026

En esa misma entrevista, curiosamente, Atmé habló de los conflictos que pueden generarse a partir de las redes sociales y reconoció haber protagonizado numerosas discusiones, incluso con otros hinchas de Nacional.

“Las redes sociales bien utilizadas pueden proyectar a la gente a las metas que quieren cumplir. Ahora, mal utilizadas generan muchos conflictos y yo viví mucho odio por redes sociales”, expresó.

También admitió que en el pasado era “bastante calentón” y que con los años intentó modificar su manera de relacionarse: “Aprendí como a calmarme porque era bastante calentón. Imaginate que prefiero ganar amigos que hacer enemigos”.

Sin embargo, reconoció que todavía suele generar reacciones fuertes entre quienes siguen sus contenidos y opiniones. “Tengo como ese imán. Me catalogan así como de soberbio, pero yo me creo de barrio”, aseguró.