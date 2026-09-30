Cammarota contó el mensaje de Tanco que lo hizo dudar en plena Bajada y habló por primera vez de su novia

Gonzalo Cammarota pasó por La otra cara para un íntimo mano a mano con Lourdes Ferro y dejó varias confesiones. Habló de todo: desde cómo es en el rol de suegro hasta su experiencia al frente de La Bajada y, por primera vez en público, de su nueva pareja.

El conductor de Canal 12 destacó la importancia del deporte como una forma de desconexión, más allá de los beneficios para la salud. Contó que salir a correr es una de sus actividades constantes y que le permite “acomodar la cabeza”, descargar la ansiedad acumulada y descansar bien por las noches.

En esas salidas a correr, la música está siempre presente. Suele escuchar lo vinculado a DJ Sanata, el personaje que nació en La Bajada y que se convirtió en un clásico de distintas fiestas.

“Cuando corro me pongo esa música y me entusiasmo con las canciones, veo dónde las puedo enganchar. Elijo canciones para momentos, veo si puede abrir o no, me voy imaginando según las fiestas”, expresó.

El conductor también habló de su hija, que tiene novio desde hace tiempo, y dijo que confía mucho en lo que ella siente. “Habría que preguntarle a él”, dijo entre risas al ser consultado sobre cómo es en el rol de suegro.

Según explicó, su idea de la paternidad es que, cuando se cría a los hijos, se les entrega una caja de herramientas, se acompaña y aconseja, pero llega un momento en el que hay que soltar.

“Los hijos no son de uno, no son tu propiedad. Yo la amo profundamente, estoy súper orgulloso de la persona que es”, expresó.

En otro tramo de la nota se refirió a La Bajada, aquella iniciativa que nació en Justicia Infinita, cuando el programa se emitía en Océano FM, como algo pequeño y terminó convirtiéndose en una fiesta masiva que revoluciona la capital a fin de año.

Dj Sanata en La Bajada 2025. Foto: Ignacio Sánchez.

Cammarota comparó la sensación que le produce estar en medio de toda esa gente como DJ Sanata con lo que debe sentir alguien que practica surf con una ola de más de 20 metros. “Eso es La Bajada, estar surfando a un monstruo, es un gigante”, dijo.

En cierto momento le toca pararse a dar un show artístico ante más de 60 mil personas en vivo y otros tantos mirándolo desde sus casas en todo el planeta. Y, aunque esa exposición lo entusiasma, también hay algo de esa masividad y de la estridencia que le genera vulnerabilidad y ansiedad.

“El año pasado me pasó que disfruté muchísimo esas tres horas arriba del escenario. El espíritu de La Bajada es de compartir y toda esa gente que está en esa especie de VIP son mi familia y mis amigos o la familia y amigos de los que hacemos la fiesta. El girar y tener a mi padre, mi hija, a mi pareja, a mis amigos de toda la vida, es un sostén afectivo y vivirlo con ellos. Eso también fue muy emocionante para mí”, relató.

Fue en ese momento que Cammarota nombró por primera vez en la entrevista a su actual pareja, y más adelante volvió a referirse a ella al contar cómo lo ayuda a atravesar los momentos de mayor ansiedad.

También contó que este año invitó a Carlos Tanco, otro de los creadores de La Bajada junto a Salvador Banchero. Fue entonces que recibió un mensaje que lo hizo pensar en algo que hasta ese momento no había advertido.

“Cruzamos unos mensajes y en un momento me dice: ‘No sé cómo hacés y no te morís de miedo de estar ahí parado’. Hasta que no leí eso, no lo había razonado”, relató.

El comentario de Tanco lo llevó a encerrarse en el camarín y hacerse una cantidad de preguntas: ¿Por qué estoy parado ahí? ¿Qué es lo que voy a hacer? “Me entro a mirar y me entro a dar vergüenza. Es lo peor que podés hacer, porque si no podés sostenerlo, andate”, expresó.

“Hay una cuestión de ego de decir: ‘Me están mirando a mí y quiero que me miren’”, añadió sobre la importancia de creérsela en ese juego.

Cammarota contó que cuando empiezan esas dudas se le nota y que, en la última edición, su novia lo percibió. “Me dijo: ‘Ya estás con esa cara de los ojos que no ven’. Es como que te atravieso y sigo. Estoy en otro plano. No puedo estar así delante de la gente. Y además necesito estar solo. Sentarme, me sirvo algo y me olvido de lo que está pasando”, expresó.

La dedicatoria de la novia de Gonzalo Cammarota el día que él cumplió 50 años. Foto: redes sociales

Si bien esta fue la primera vez que habló de ella en una entrevista, la relación ya había tenido una pequeña aparición pública. El día que Cammarota cumplió 50 años, ella le dedicó un tierno posteo en redes sociales: “Feliz cumpleaños @elcammarota. Compartir la vida contigo es un viaje exótico”. Lo acompañó con una foto graciosa de los ojos de su novio.

El comunicador y humorista compartió esa historia y le respondió: “Igual contigo”, junto a emoticones de corazones.

En 2020, un año después de la muerte de su pareja Rona en un accidente de tránsito, Cammarota había hablado públicamente sobre la posibilidad de volver a enamorarse. En una entrevista con El Observador, dijo que tenía ganas de que le pasara, aunque entendía que antes debía sanar y que se trataba de “una carrera larga”. Seis años después, confirmó que está de novio en el programa de Lourdes Ferro.