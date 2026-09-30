El mensaje del "Colo" Gianarelli en medio de la polémica por la difusión de imágenes de "Gran Hermano Uruguay"

En medio de la controversia que se generó entre los seguidores de Gran Hermano Uruguay por las restricciones para compartir imágenes de la transmisión de 24 horas, Eduardo “Colo” Gianarelli dejó un mensaje conciliador hacia los fanáticos del reality que puso en pantalla Canal 10 y destacó el papel que tienen las redes sociales en el fenómeno televisivo.

El conductor abrió la gala de este martes con palabras de agradecimiento por la repercusión que está teniendo el programa en las plataformas digitales. Si bien no hizo referencia directa a la polémica instalada en los últimos días, sus comentarios no pasaron inadvertidos entre los seguidores que vienen reclamando mayor libertad para hacer circular fragmentos de lo que sucede dentro de la casa.

“Bienvenido todo lo que pasa en las redes, tendencia en Twitter todos los días. Gracias a todo lo que está pasando en las redes porque también Gran Hermano es parte de ese mundo”, expresó Gianarelli.

Las palabras fueron rápidamente recogidas por fanáticos del programa, que compartieron el video y celebraron el reconocimiento del conductor al peso que tiene la conversación digital alrededor del reality.

“Buenas palabras del Colo en el comienzo de la gala. Ojalá Antel TV deje nuevamente grabar la transmisión del 24h, para poder potenciar al máximo GH, y que realmente las redes hagan su trabajo en positivo”, escribió uno de los seguidores que difundió el fragmento.

#GranHermanoUY | 🙌🏻 Buenas palabras del Colo en el comienzo de la gala.



Ojalá AntelTV deje nuevamente grabar la transmisión del 24h, para poder potenciar al máximo GH, y que realmente las redes hagan su trabajo en positivo. pic.twitter.com/tnSnQSaJX9 — Rafa (@rdebeces) September 30, 2026

La polémica por las imágenes de la casa

El mensaje de Gianarelli llegó días después de que se conociera una decisión que generó malestar entre los equipos que manejan las redes de varios participantes. Según comunicaron esos entornos, la producción les indicó que no está permitido grabar y republicar material proveniente de la transmisión de 24 horas por cuestiones vinculadas a los derechos sobre las imágenes.

La disposición afecta especialmente a los community managers y fandoms, que utilizan escenas de la convivencia para mantener activas las campañas digitales de los concursantes. La señal permanente permite acceder a situaciones que no necesariamente llegan a las galas nocturnas, como conversaciones, estrategias y distintos momentos de la vida cotidiana de los jugadores.

La casa de Gran Hermano Uruguay ya abrió sus puertas. Foto: captura de pantalla

Uno de los primeros planteos públicos llegó desde el equipo de Matías Calimares. Sus responsables reconocieron que no estaban “100% de acuerdo” con la decisión porque, según señalaron, muchas situaciones protagonizadas por el participante no llegan a la emisión televisiva y las imágenes del 24 horas eran una herramienta fundamental para mostrar su desempeño dentro de la casa. De todos modos, adelantaron que respetarían la indicación.

Una postura similar expresó la persona encargada de las redes de Tai Dudok, quien aseguró que la restricción limita considerablemente las posibilidades de compartir momentos cotidianos con aquellos seguidores que no pueden permanecer conectados a la transmisión permanente.

También hubo críticas de fanáticos de otros participantes y el tema trascendió fronteras. En Argentina, la periodista especializada Laura Ubfal cuestionó la medida y comparó la situación con la edición argentina, donde destacó el ecosistema que se genera alrededor del programa entre televisión, streaming, youtubers y redes sociales.

La transmisión permanente de Gran Hermano Uruguay está disponible en Antel TV, mediante una señal exclusiva que permite seguir la convivencia desde celulares, computadoras y televisores inteligentes. También existe una señal 24 horas para clientes de DirecTV y su plataforma DGO.