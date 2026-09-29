La periodista Laura Ubfal destrozó la versión uruguaya de "Gran Hermano": "Me parece un plomo"

Laura Ubfal fue contundente al referirse a la versión uruguaya de Gran Hermano. Durante una nueva emisión de La Linterna, el programa que conduce en el canal de streaming Bondi, la periodista argentina analizó las primeras galas del reality y cuestionó con dureza el desarrollo del programa. "Me parece un plomo", sentenció.

Ubfal comenzó su comentario haciendo referencia al clima que encontró en la casa uruguaya y lo comparó con la experiencia de Gran Hermano Argentina. "Esto es peor que un viaje de egresados", dijo en alusión a la buena relación que prima entre los integrantes del programa. Según sostuvo, falta conflicto y contenido, algo que, a su entender, se reflejó también en la primera eliminación.

"La eliminación de Vicky no le importó a nadie", afirmó, y cuestionó que el programa resulta "muy estirado" y consideró que el contenido que generan los participantes no alcanza.

En su análisis, Ubfal también rescató la incorporación de Gastón Trezeguet al panel uruguayo. "Me encantó, muy bien, muy bien", comentó, y consideró que su presencia aportó algo de "picante" a la cobertura. Sin embargo, volvió a señalar que al programa "le falta un poco de gracia".

La polémica por los clips de Gran Hermano Uruguay

Otro de los puntos que surgieron durante la conversación fue la restricción para compartir fragmentos de Gran Hermano Uruguay en redes sociales. Ubfal se mostró especialmente crítica con esa situación y explicó que quienes hacen "reacciones" o recortes de los contenidos de la transmisión 24 horas del reality estarían recibiendo reclamos y bajas de videos.

Para Ubfal, la decisión resulta llamativa porque el fenómeno de Gran Hermano se construye también a partir de la circulación de contenidos fuera de la televisión. "Si algo valora Santiago del Moro y la producción de Telefe cuando se hace Gran Hermano es que hay un 360", explicó. En ese sentido, mencionó las galas, los programas satélite, los streams, los youtubers y las redes sociales como parte de un mismo ecosistema alrededor del reality.

Laura Ubfal. Foto: Gentileza.

Según la periodista, impedir la utilización de fragmentos puede terminar afectando la conversación digital alrededor del programa. "En vez de revalorizar a la gente que lo replica, le quieren bajar las cuentas. Es complicada esta historia", concluyó.

Durante el mismo análisis, Ubfal también cuestionó a los participantes por no aprovechar los momentos de interacción con el conductor durante las galas. Incluso mencionó una situación en la que Eduardo "Colo" Gianarelli les pidió que "activen" y dejen de utilizar ese momento para mandar saludos a familiares y conocidos.

"Son un poco aburridongos", lanzó Ubfal, antes de dejar planteada la incógnita sobre qué ocurrirá con el reality uruguayo a medida que avance la competencia.