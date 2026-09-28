Tatiana, la primera en salir de la casa de "Gran Hermano Uruguay", se indignó con la producción: "Lloré mucho"

El domingo 20 de setiembre se estrenó por Canal 10 el primer Gran Hermano Uruguay y rápidamente se convirtió en uno de los temas de conversación. El debut superó todas las expectativas: logró picos de 29 puntos de rating, y a lo largo de la primera semana se mantuvo por encima de los 20 puntos. En apenas 48 horas, además, la casa ya tuvo que despedir a su primera participante.

La primera eliminada de la historia de Gran Hermano Uruguay fue Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de Canelones. Había ingresado como aspirante junto a Laura Dotto y Melanie Porta: las tres se enfrentaron por un lugar y solo dos podían convertirse en participantes oficiales. Melanie fue salvada por sus compañeros y la definición quedó entre Tatiana y Laura. Finalmente, el público decidió su salida con el 71,87% de los votos.

Tatiana había esperado durante años la posibilidad de entrar al reality porque quería vivir la experiencia de Gran Hermano, y porque ser famosa siempre estuvo entre sus aspiraciones. Tras la eliminación, reconoció que esperaba permanecer más tiempo y que tenía "mucho más para dar".

La salida, además, estuvo atravesada por una particularidad que la indignó: entre los tres aspirantes no había ningún hombre. "Me enojé y lloré mucho. Estuve muy mal y muy enojada", confesó a TV Show.

Para entrar a la casa pidió licencia sin goce de sueldo en la Intendencia de Canelones y, aunque por ahora no piensa retomar ese trabajo, mantiene su actividad en una inmobiliaria porque es su principal sustento económico. Le gustaría poder trabajar como influencer y apuesta a que su paso por el reality sea el comienzo de una nueva etapa profesional.

A continuación, un resumen de la charla que TV Show mantuvo con Tatiana Cabrera.

—En tu video presentación contabas que desde chiquita amabas las cámaras, ¿soñabas con ser famosa?

—Siempre trabajé de otras cosas, pero todo el que me conoce sabe que mi sueño siempre fue participar de realities y trabajar en la tele. Quería entrar para vivir la experiencia de Gran Hermano, pero siempre busqué la exposición.

—¿Por qué tomaste la decisión de mudarte a Punta del Este a los 19 años?

—Todas mis amigas se vinieron a Montevideo a estudiar, yo no tenía nada que me gustara y una conocida me ofreció un trabajo en Solanas y me fui. Viví dos años allá y después volvía en temporada. Vendía tiempo compartido, apartamentos y casas de un barrio privado.

—También decías que cualquiera que te conociera sabía que vos naciste para entrar en la casa de Gran Hermano. ¿Por qué te gustaba tanto?

—Más que nada por mi personalidad, que es muy divertida, ocurrente, de ir siempre al frente. Tengo varios mensajes decretándolo, que encontré mirando conversaciones viejas para ver si tenía alguna comprometedora. Un amigo me mandó una captura de pantalla de un mensaje de 2024: hablábamos de Gran Hermano y yo le decía: "En un tiempo me vas a ver a mí". Cuando vino Tini Stoessel, le escribí a dos marcas que llevaban influencers y les dije: "Por favor, llévenme. En un tiempo voy a ser famosa, porque voy a entrar a Gran Hermano".

—¿Encontraste algún chat comprometedor?

—No.

—¿Eras influencer antes de entrar?

—Tenía 3500, para nada influencer. Cero canje, cero nada.

—¿A qué jugadores admirabas de Gran Hermano?

—Juli Poggio. Me encantó su sinceridad.

—¿Habías hecho casting para entrar a Gran Hermano Argentina?

—No. Siempre lo vi muy lejos que me dijeran que sí.

—¿Cómo te vendiste en el casting para entrar a GH Uruguay?

—100% yo. Lo que vio la producción desde el primer momento, y me lo dicen hasta hoy, fueron mis ganas completas de entrar.

—¿Qué dijiste llamativo?

—Fui por el lado del humor y lo divertida que es mi personalidad. No dije que iba a entrar a picarla o a pelear con los demás. Lo mío era: no quiero pasar desapercibida, quiero generar contenido y divertir a la gente.

—¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste de que habías quedado?

—No me olvido más. Estaba en casa merendando, me llamó una de las productoras con las que tenía más onda. Yo ya había hecho la presentación para entrar, pero no me terminaban de confirmar. Me dijo: "Sabrás porque te llamo". "Espero que sea por algo bueno", le contesté. "Felicitaciones, sos una de las participantes". Fue una locura.

—¿Qué se te pasó por la cabeza mientras entrabas a la casa?

—Soy fanática del formato. Antes lo miraba por la tele y decía: "Qué suerte tenés de estar ahí, qué envidia". Pasar por ese pasillo y saber que yo también era una de esas personas que antes veía por la tele era wow, llegué hasta acá. Entré anonadada.

—Estuviste solo dos días, ¿superó tus expectativas?

—100%. Fue fascinante. Le tenía un poco de miedo al baño, pero te sentís en casa desde el primer momento, no te importan las cámaras. No tengo nada malo para decir. Fue todo mágico.

Tatiana Cabrera trabaja en una inmobiliaria y la Intendencia de Canelones pero su meta es convertirse en influencer. Foto: Leonardo Mainé

—Prometías show 24/7 y decías que tenías mucho para dar. ¿Qué estabas dispuesta a contar?

—No tengo una historia muy dura como alguno de los participantes. Algunas cosas me pasaron y, si las hubiera contado, capaz que hubieran quedado todos en shock, pero lo mío iba más por el lado de divertir.

—¿Y alguna historia de amor con un famoso, como Victoria Campo, que fue pareja del "Diente" López?

—No tengo algo muy heavy. Mi vida es muy normal en cuanto a hombres.

—¿Por qué creés que la gente no te eligió? ¿Eran más potentes las historias de tus rivales?

—En Gran Hermano no se puede llegar a la final viviendo únicamente de su historia trágica. El juego es todos los días y es más que una historia, pero en dos días, para el público puede ser más importante eso que el juego. Lo que me sacó, además, es que yo soy un perfil más parecido al resto de las chicas y ellas salían de lo común.

—¿Te molestó que no hubiera hombres entre los aspirantes?

—Totalmente. Me enojé y lloré mucho. Estuve muy mal y muy enojada. Me enteré junto con la gente que eran dos más y dos chicas. Fue elegido que fuéramos nosotras tres, perfiles re diferentes, y no me gustó para nada. Sé que es parte del juego, pero me indignó.

—¿Cuáles son tus candidatos? ¿A quiénes viste mejor posicionados?

—Creo que Fabricio Bianches va a andar muy bien en el juego. Matías Calimares y Facundo Fernández también. Tai Dudok conoce mucho el formato y sabe por dónde ir. Jessica Martínez, si saca su lado más del show, puede que llegue lejos porque le veo potencial.

—¿Vas a entrar si hay repechaje?

—Si hay repechaje lo voy a dar absolutamente todo para volver a entrar. Al momento, la producción me dice que no habrá, pero uno siempre tiene la ilusión.

—¿Cómo sigue tu vida post Gran Hermano? ¿Volvés a tu trabajo?

—Me pedí en la Intendencia licencia sin goce de sueldo. Por ahora no quiero volver, porque tengo la agenda con actividades de Gran Hermano, que es lo que me gusta y a lo que apunto. Con la inmobiliaria sí; apenas me devolvieron el teléfono me agendé visitas, porque es mi sustento económico más grande y hay clientes que no quiero perder. Entré para poder trabajar con las redes sociales y marcas. Súper agradecida con Canal 10 por la oportunidad y todo lo que venga será más que bienvenido.

—¿Te gustaría hacer carrera en Buenos Aires?

—Lo veo lejano, pero ojalá.