Las fotos de Victoria Campo de "Gran Hermano Uruguay" con el Diente López: besos y el pasado que sale a la luz

Victoria Campo habló de un ex "muy conocido en Uruguay", sus compañeros empezaron a tirar nombres y ella terminó confirmándolo: había estado en pareja con Nicolás "Diente" López. Ahora, esa historia tiene fotos. LAM publicó este miércoles en sus redes imágenes de la participante de Gran Hermano Uruguay junto al futbolista, con besos, abrazos y salidas de la época en que estaban juntos.

Las fotos capturan distintos momentos del vínculo. En una de ellas aparecen besándose dentro del agua, con una playa de fondo: ella lleva un bikini blanca y él, una gorra estampada. En otra posan para una selfie junto al agua, ambos con lentes de sol. La tercera los muestra en un restaurante, sentados en un sillón rojo, con un niño en primer plano.

Las tres imágenes llevan la marca de LAM y muestran postales de una relación que se volvió viral a partir del ingreso de Campo al reality de Canal 10. La joven, de 30 años y oriunda de Ciudad de la Costa, había dejado una pista en su presentación, sin revelar entonces el nombre del futbolista.

"Estuve 10 años en pareja con hombres muy exitosos, uno de ellos muy conocido en Uruguay", contó antes de entrar a la casa. La frase despertó especulaciones sobre la identidad de ese ex y el nombre del Diente empezó a circular entre los seguidores del programa.

El lunes, allegados a la participante confirmaron a TV Show que Campo había mantenido una relación con López. También aclararon un punto importante para entender la historia: el vínculo se remonta a unos ocho o diez años atrás y desde entonces ambos siguieron sus vidas por separado.

Por lo tanto, los diez años de los que habló Victoria en su presentación se referían a su vida en pareja con distintos hombres. No afirmó que hubiera pasado toda esa década con el futbolista. Tampoco corresponde confundir aquel romance con la separación reciente con la que llegó al programa.

La confirmación de la propia Victoria se conoció después, durante una conversación en la casa. Sus compañeros intentaban descubrir quién era el famoso al que había aludido en el video de presentación y pusieron sobre la mesa varios nombres.

#GranHermanoUY | 🔥 Victoria contó que el Diente López fue su ex



—Matías y Gustavo quedaron sorprendidos con la revelación, ya que especulaban otros nombres pic.twitter.com/ax5bwMyVWV — Rafa (@rdebeces) September 23, 2026

"Tu amorío, ¿qué jugador de fútbol era?", preguntó Matías. Gustavo contó cuál había sido su hipótesis: "Empezamos a atar hilo y lo único que se me ocurrió fue La Joya Hernández". Finalmente, Campo reveló que se trataba de Nicolás López. La respuesta sorprendió al grupo y uno de los participantes aprovechó para hacer un pedido: "Me regalás una remera".

López, surgido en Nacional y actualmente en Platense de Argentina, desarrolló buena parte de su carrera en el exterior. Jugó en Italia, España, Brasil y México, antes de regresar al tricolor en 2024. En julio de este año fue presentado en el club argentino. En el plano personal, está en pareja con la modelo argentina Florencia Andreoli, con quien tiene una hija.

Diente López Vicky de GH uruguay.

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Por su parte, Victoria explicó que entró a Gran Hermano para cambiar de rumbo. "Me cansé de ser ama de casa, de ser una mujer mantenida", dijo en su presentación. También reconoció su gusto por los viajes, los perfumes, las carteras y “la buena vida", pero aseguró que buscaba algo diferente.

Dentro del juego, esa nueva etapa ya le presentó su primer desafío: este miércoles quedó nominada junto a Agustina Zerbino y Victoria Gallego. La placa todavía puede modificarse, ya que Fabricio, el líder de la semana, debe salvar a una de las tres antes de la eliminación del domingo.