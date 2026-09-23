"Gran Hermano Uruguay": revelaron quién hizo la primera espontánea y qué había notado al entrar a la casa

El misterio de la primera espontánea de "Gran Hermano Uruguay" llegó a su fin. Después de que Colo Gianarelli anunciara el martes que uno de los participantes había utilizado esta modalidad de nominación, este miércoles se reveló finalmente la identidad: fue Tai.

La participante otorgó los tres y dos puntos correspondientes a la espontánea, una herramienta que permite modificar el peso de los votos en la nominación. A diferencia de la votación tradicional, en la que cada jugador reparte dos puntos a un compañero y uno a otro, la espontánea asigna tres puntos al primero elegido y dos al segundo.

Si bien recién se conocerá a quiénes votó durante la gala de nominación de este miércoles, en la transmisión de este martes se mostró el momento en que Tai explicó por qué decidió utilizar la espontánea y dio algunas pistas sobre los posibles destinatarios de sus votos.

“Igual los iba a nominar el miércoles, prefiero hacerlo ahora y que mis votos valgan un poco más. Estamos tratando con las chicas de darnos un espacio para conocernos y cuidarnos la primera semana. Además, los nominados no me cayeron muy bien, muy cancheritos”, argumentó.

Tai ya había protagonizado uno de los primeros momentos llamativos de la convivencia. Apenas ingresaron los participantes a la casa, fue de las primeras en advertir que había algo que no cerraba con la cantidad de personas que debían convivir allí: faltaba una cama.

La casa recibió a 21 participantes, aunque contaba con 20 camas, una situación que generó comentarios entre los jugadores durante las primeras horas de aislamiento.

La falta de una cama terminó teniendo una explicación vinculada con la particular dinámica de esta primera edición: entre las 21 personas que ingresaron había 18 participantes y tres aspirantes, Laura Dotto, Melanie Porta y Tatiana Cabrera, que competían por asegurar su lugar definitivo en la casa.

El detalle de las camas no fue la única particularidad que marcó el comienzo del reality. También surgió el reclamo por la cantidad de elementos para tomar mate: había un solo termo, bombilla y mate para una casa en la que buena parte de los jugadores tiene el hábito de tomarlo.