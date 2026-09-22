"Gran Hermano Uruguay" confirmó la primera espontánea: qué es, cómo funciona y cuándo se sabrá quién la utilizó

En la transmisión del martes de Gran Hermano Uruguay, Eduardo “Colo” Gianarelli anunció que un participante realizó la primera espontánea de la edición.

La declaración generó sorpresa en el panel, que le pidió al conductor que revelara quién había utilizado esta modalidad. Sin embargo, Gianarelli aseguró que todavía no podía dar el nombre. “Gran Hermano me dice que lo vamos a conocer mañana”, concluyó.

La espontánea es una modalidad especial de nominación que permite otorgar una mayor cantidad de votos que en la nominación tradicional. Quien la realiza debe elegir a dos compañeros: le da tres puntos al primero y dos al segundo.

En la nominación común, en cambio, cada participante suele repartir dos puntos a una persona y uno a otra. La espontánea tiene, por lo tanto, un peso mayor en la conformación de la placa.

La identidad de quien realizó la espontánea se mantiene en secreto hasta que Gran Hermano decide revelarla durante la gala de nominación. En este caso, el misterio se resolverá este miércoles.

La segunda transmisión de la edición uruguaya del reality también estuvo marcada por la emoción. Durante el programa se informó a la casa cuál era la situación de las tres aspirantes: Laura Dotto, Melanie Porta y Tatiana Cabrera. Al enterarse de que habían ingresado bajo esta modalidad, sus compañeros corrieron a abrazarlas.

La presencia de las aspirantes ya había dejado una pista antes de que se conociera la dinámica: la casa cuenta con 20 camas para 21 personas. Finalmente, se confirmó que Laura, Melanie y Tatiana eran quienes habían ingresado en condición de aspirantes y que quedaron expuestas al voto de la audiencia.

Las tres integran así la primera placa de la temporada. El público deberá definir su continuidad en el reality, mientras que la gala de nominación de este miércoles sumará un nuevo capítulo al juego y permitirá conocer quién fue el participante que utilizó la primera espontánea de Gran Hermano Uruguay.