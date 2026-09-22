Qué gana el campeón de "Gran Hermano: Uruguay": los premios de Canal 10 y comparación con ediciones argentinas

Gran Hermano: Uruguay empezó a poner a prueba a sus participantes. La primera edición local del reality debutó el domingo por Canal 10, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción y 21 personas que ingresaron a la casa. Mientras se cómo será la dinámica, también surge una pregunta: ¿qué se llevará quien gane?

La competencia se desarrolla en Buenos Aires, en la misma casa que se construyó para la versión argentina, acondicionada especialmente para esta temporada. La convivencia está prevista para tres meses y tendrá un único ganador. El estreno, además, lideró la audiencia del domingo y tuvo un pico de 29,2 puntos de rating.

El juego tuvo una sorpresa desde la primera noche: de las 21 personas, 18 entraron como participantes y tres como aspirantes. Laura Dotto, Melani Porta y Tatiana Cabrera quedaron con su permanencia condicionada. Así, antes de que se consoliden las alianzas y los favoritos, la edición uruguaya ya planteó una primera instancia de selección.

El ganador de Gran Hermano: Uruguay recibirá una casa prefabricada y un automóvil 0 kilómetro. Esos son los premios principales anunciados para esta primera temporada. La vivienda es un punto en común con las ediciones recientes de Argentina, aunque en el país vecino la recompensa también incluyó dinero en efectivo y otros beneficios.

La referencia más cercana es Gran Hermano: Generación Dorada, que terminó el miércoles pasado con Sol Abraham como campeona y la uruguaya Yipio Pintos segunda. Sol recibió 70 millones de pesos argentinos (unos 1,8 millones de pesos uruguayos), una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta mediante una billetera virtual. Yipio ganó 20 millones de pesos argentinos (unos 531 mil pesos uruguayos) y una vivienda.

Eduardo "Colo" Gianarelli en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

En 2025, Santiago “Tato” Algorta recibió 85 millones de pesos argentinos (unos 2,2 millones de pesos uruguayos). El ganador también se llevó una casa prefabricada, una moto y un año de cerveza gratis. Ahora es analista de la edición uruguaya.

En 2024, el también uruguayo Bautista Mascia obtuvo más de 71 millones de pesos argentinos (unos 1,8 millones de pesos uruguayos): los 50 millones originales (1,3 millones de pesos uruguayos) más los rendimientos del premio invertido durante el concurso. A eso se sumaron una casa, una moto y un año de cerveza gratis.

Para seguir la competencia local, las galas van de domingo a jueves a las 21.15 por Canal 10. La casa puede verse las 24 horas en Antel TV, el canal 106 de DirecTV y DGO. Los viernes a las 21.15 se emite El debate, con Eliana Dide.