La periodista que predijo a un participante de "Gran Hermano Uruguay" en 2023: “Esperando este momento”

La primera edición de Gran Hermano Uruguay ya está dando de qué hablar. En redes sociales, varios usuarios compartieron anécdotas, datos curiosos o alguna historia que los une con alguno de los 21 participantes.

Ese fue el caso de Fernanda Kosak, periodista y conductora del programa de streaming Dopamina, que revivió una publicación suya de 2023 que podría haber predicho la participación de uno de los competidores.

"Juguemos rápido. ¿Qué nombres leyeron de quién sería el uruguayo de Gran Hermano? Los que yo leí: Pato Rebu, Leandro Sosa, Rosi Luna", decía un tuit, al que Kosak respondió en ese entonces: "Matias Catán (si no es me baleo, corta)".

Ayer a la noche, la periodista citó su predicción realizada tres años atrás y agregó: "Desde 2023 esperando este momento". La publicación tuvo varios likes y respuestas. Algunos usuarios se sorprendieron, mientras que otro respondió: "En alguno iba a entrar", lo que da a entender que Catán ya se había postulado a otras ediciones internacionales.

La coincidencia no pasó desapercibida entre quienes siguen el reality y rápidamente la publicación comenzó a circular nuevamente en redes. La periodista incluso recordó el tuit con humor, dejando en evidencia que su apuesta de aquel momento terminó convirtiéndose en una llamativa premonición.

Matías Catán es uno de los 21 participantes seleccionados para la primera edición uruguaya del reality. Tiene 31 años, vive en Pocitos y es licenciado en Dirección de Empresas Turísticas. En su presentación, contó que a lo largo de su vida tuvo la posibilidad de viajar por distintos lugares del mundo, conocer otras culturas y convivir con personas muy diferentes.

Se definió como extremadamente competitivo y prometió brindar espectáculo dentro de la casa. Además, aseguró que pretende convertirse naturalmente en uno de los líderes del grupo.