Dónde está la casa de "Gran Hermano Uruguay": cómo se ve por dentro y los cambios que preparó Canal 10

Gran Hermano Uruguay tiene los 20 participantes que siguen en competencia tras la reciente eliminación de Tatiana Cabrera. Con su salida, además, se resolvió una particularidad del estreno: habían entrado 21 personas y había 20 camas. Ahora hay una para cada jugador, en una casa preparada para tres meses de encierro.

Según las cifras difundidas por Canal 10, la casa cuenta con aproximadamente 2.800 metros cuadrados cubiertos y 400 de exteriores. Es el espacio que alberga la convivencia, pero también las pruebas, las conversaciones con "Gran Hermano" y las actividades que marcan el ritmo del reality show.

La casa de Gran Hermano Uruguay está en Argentina: queda en los Estudios Pampa, en la calle Santiago del Estero 1400, en Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es el mismo set que utilizó Telefe para las últimas ediciones del reality argentino, ahora acondicionado para la versión de Canal 10.

Las galas, en cambio, se realizan en las instalaciones de Canal 10 (Lorenzo Carnelli 1234), con Eduardo "Colo" Gianarelli al frente. El programa combina lo que pasa en el estudio con las imágenes y las conexiones con la casa.

Aunque la locación resulta familiar para quienes siguieron las ediciones argentinas, la versión uruguaya tiene una ambientación propia. Antes del estreno, Canal 10 había adelantado que los colores, el mobiliario y los detalles se habían definido especialmente para esta adaptación. La transformación estética se realizó antes de recibir a los concursantes y en apenas cuatro días: Gran Hermano: Generación dorada terminó el miércoles 16.

El interior tiene dos dormitorios, donde se distribuyen las 20 camas, además de un living, un baño y una sala de streaming. Los ambientes compartidos concentran gran parte de la vida cotidiana: son los lugares donde los jugadores se conocen, intercambian impresiones y empiezan a definir con quiénes quieren acercarse.

A esos espacios se suma el SUM, sigla de salón de usos múltiples. Según la presentación de Canal 10, allí se desarrollarán algunos de los desafíos de la competencia y funcionará el espacio de compra.

¡ASÍ ES LA CASA MÁS FAMOSA! Por primera vez, Gran Hermano llega a Uruguay y ya estamos listos para todo lo que se viene. 👀🔥 ¿Están preparados?✨#GranHermanoUruguay pic.twitter.com/k7nuHaqfiC — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

También está el confesionario, uno de los ambientes más reconocibles del formato. Allí, cada participante puede hablar directamente con "Gran Hermano" y hacer sus nominaciones.

El exterior fue otro de los puntos destacados en el anuncio del canal. El proyecto incluyó un sector con fuego como lugar de encuentro, pensado para compartir momentos al aire libre. A eso se suman una piscina climatizada y una piscina playa exterior, que amplían las opciones de uso del espacio. Allí también está el sector del streaming.

Detrás de esa convivencia hay una operación permanente. Canal 10 anunció aproximadamente 67 cámaras robóticas para seguir los movimientos de los participantes y unos 150 técnicos para hacer posible la transmisión de las 24 horas.