¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? La casa despidió a su primera participante eliminada

Gran Hermano Uruguay tuvo este martes su primera eliminación y una de las tres aspirantes que habían ingresado a la casa debió abandonar la competencia. La definición quedó entre Tatiana Cabrera y Laura Dotto, luego de que Melanie Porta fuera salvada por sus compañeros minutos antes.

Finalmente, el público decidió que Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de la ciudad de Canelones, fuera la primera eliminada de la historia de Gran Hermano Uruguay. La participante obtuvo el 71,87% de los votos del público, frente al 28,13% que recibió Laura.

🥹 Así se despedía Tati de la casa y de sus compañeros después de convertirse en la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay. 🏠❤️



Encontrá el programa completo en nuestro canal de Youtube #GranHermanoUY #GranHermano #GHUY #GH pic.twitter.com/l4AZS1imov — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 23, 2026

Apenas conoció la noticia, Tatiana se despidió de todos sus compañeros, quienes le desearon éxitos fuera del programa. Laura, su exrival en la placa, lamentó la eliminación y le dijo que quería que las dos pudieran quedarse en competencia.

A la salida, Tatiana fue recibida por la conductora de exteriores Eliana Dide, quien recogió sus primeras declaraciones tras la eliminación. "Bienvenida al mundo exterior", la saludó la comunicadora. La participante reconoció que ingresar al reality había sido un sueño, aunque aclaró que no se cumplió al 100% porque esperaba permanecer más tiempo en el programa. "Tenía mucho más para dar", lamentó.

Eliana la alentó tras su salida y destacó que, pese a haber abandonado Gran Hermano Uruguay, Tatiana será recordada por haber sido la primera en la historia en quedar eliminada del ciclo en Uruguay. Además, la conductora la comprometió a participar del debate que comenzará a conducir desde este viernes en Canal 10.

Eduardo "Colo" Gianarelli en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Tatiana había ingresado a la casa en calidad de aspirante, junto a Laura Dotto y Melanie Porta, quienes ahora se convirtieron en participantes oficiales del juego junto a los otros 18 integrantes de la casa.

Superada esta primera definición, Gran Hermano Uruguay ya se prepara para una nueva instancia. Este miércoles será la primera gala de nominación, mientras que el próximo domingo se producirá una nueva eliminación.