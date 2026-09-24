El probable equipo de Nacional para visitar a Cerro Largo por el Clausura con dos dudas y un regreso

Nacional tiene 11 puntos en el Torneo Clausura y sabe que, si quiere mantener la esperanza de competir por este certamen hasta el final, no puede dejar ningún punto por el camino. El sábado visitará a Cerro Largo en el Estadio Ubilla a partir de las 15:00 horas, por lo que la delegación saldrá el viernes a las 13:30 rumbo a Melo.

En lo que respecta al probable equipo, una de las principales novedades es que Daniel Carreño volvería a una línea de cuatro defensores. Es una fija que Luis Mejía será el arquero titular como lo viene haciendo desde el inicio del tercer ciclo del técnico.

En el lateral derecho se producirá el retorno de Emiliano Ancheta tras cumplir la suspensión automática por quinta amarilla. En la zaga Tomás Viera tendría su lugar asegurado, pero les resta definir a su acompañante. El juvenil Luciano Rodríguez es una de las posibilidades, aunque ayer Sebastián Coates y Agustín Rogel realizaron la primera parte de la práctica a la par del grupo.

Emiliano Ancheta de Nacional ante Wanderers en el Viera. Foto: Leo Mainé

Puertas adentro son optimistas y entienden que el capitán podría llegar en condiciones para estar desde el arranque, pero le van administrando las cargas y lo definirán en las próximas horas considerando que convive con una dolencia en la rodilla.

En el lateral izquierdo diría presente Camilo Cándido. Gastón Martirena se mantendrá como carrilero por derecha y en el doble cinco jugarán Lucas Rodríguez y Luciano Boggio. Falta definir si Rubén Botta jugará por delante de ellos o si el técnico preferirá reforzar la mitad con otro volante de contención. En la ofensiva jugarán Maxi Gómez y Tiziano Correa, quien conoce de primera mano al arachán por haberlo representado durante 19 partidos oficiales.

Tiziano Correa celebra su gol. Foto: Estefanía Leal.

De esta manera el posible once de Carreño es el siguiente: Mejía; Ancheta, Coates/Luciano Rodríguez, Viera, Cándido; Martirena, Lucas Rodríguez, Boggio; Botta; Correa, Gómez.

Nacional no cayó en sus últimas cinco visitas a Cerro Largo

Cerro Largo registra apenas cinco puntos en siete fechas del Clausura, por lo que se ubica en la decimosegunda posición. Todavía no tiene triunfos en este certamen y viene de caer 2-0 frente a Deportivo Maldonado en su visita al Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Antes igualaron 0-0 con Central Español, perdieron 2-1 con Montevideo City Torque y empataron 1-1 con Liverpool, al igual que en el cruce ante Defensor Sporting y en la segunda fecha contra Wanderers. En tanto, en el debut por el Clausura terminaron emparejados 1-1 con Juventud en el Ubilla. El tricolor tiene un historial positivo si se toman en cuenta los últimos cinco duelos ante el arachán de visita: tiene dos victorias y tres empates.