Pablo Álvarez y su rol en Nacional: del "gran acto de rebeldía" del plantel a lo que desea cambiar en el club

Pablo Álvarez atendió el llamado de Ovación apenas unas horas después de la victoria agónica de Nacional ante Defensor Sporting y no tardó en hacer alusión al partido: “La remontada ante Defensor fue algo que hacía tiempo que no veía. La gente empujó mucho y también ayudó mucho. Eso lo vi como algo positivo y sobre todo fue un gran acto de rebeldía. Quizá no se venía viendo demasiado y eso nos dejó un poco más tranquilos en general”.

A la hora de hacer un primer diagnóstico de cómo encontró la institución a nueve días de haber asumido, dijo: “Hay una energía muy positiva en el día a día. Creo que Daniel Carreño quizá haya traído un poco de esa energía y absorbido lo que es la presión general del momento. Eso se ve reflejado en el resultado ante Defensor sobre todo”.

En este sentido dejó un elogio al plantel actual por “entregarse por completo a la causa”. Y puso el foco en una tarea pendiente: “Hoy Nacional creció muchísimo, tiene muchísimos funcionarios tiene gente en todas las áreas. Quizás haya que darle un poco más de orden a todo ese funcionamiento, pero la verdad es que el club está muy bien”.

Nacional realizó un trabajo metódico de varias semanas en el que entrevistó a varios profesionales antes de designar a Álvarez como su gerente deportivo. En las instancias lideradas por el presidente Ricardo Vairo dio su concepción sobre el fútbol, reveló cómo percibía al club desde afuera y planteó algunas modificaciones para el área deportiva.

Flavio Perchman, Pablo Álvarez y Ricardo Vairo en la prsentación del nuevo gerente deportivo de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Ante la pregunta de Ovación acerca de qué cambios en específico puso sobre la mesa, aclaró que realizar el diagnóstico desde afuera es muy diferente a la labor interna que realizará desde ahora en más. Y añadió: “Hay algunas cosas para cambiar sobre todo en el perfil de jugador a contratar. Nacional se debería basar un poco más en perfiles de jugadores más modernos y que apliquen más al fútbol internacional para no tener que dividir lo que es el fútbol local del fútbol internacional. Hoy en general todo se viene parecido demasiado, entonces hay que enfocarse en lo local pensando ya en lo internacional”.

La repregunta sobre lo que define por “moderno” no tardó en llegar y el exlateral tricolor contestó: “Sobre todo el atributo físico, hoy esa parte es muy importante para lo que es el fútbol y creo que habría que llevar la política de contrataciones hacia ese lado”.

El propio Vairo dijo en Punto Penal el 13 de setiembre que Nacional debe tener “un abordaje mucho más racional en cuanto a la traída de jugadores” y que en eso difieren con el vicepresidente Flavio Perchman. Sobre si coincide o no con tal afirmación, Álvarez afirmó: “Acá lo importante es ir de acuerdo, y no es tan importante quién es el que cierra los negocios. Seguramente vaya a pasar que algunos los voy a cerrar yo y otros los va a cerrar Flavio. Creo que es algo bastante natural por conocimiento a veces de los empresarios, de los jugadores o de los clubes. Creo que son cosas que van a terminar pasando, pero siempre con el aval de los dos y en consenso. Eso es lo más importante”.

Al respecto añadió que estaba “habituado” a esta forma de trabajo en Boston River, lo que le facilitará su labor diaria en el Bolso.

Pablo Álvarez dialogando con Flavio Perchman en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

El análisis de Pablo Álvarez sobre el desempeño de Nacional en lo que va de la temporada

Jadson Viera y Jorge Bava dejaron la dirección técnica de Nacional y uno de los aspectos en común es que no lograron resolver el funcionamiento de la banda izquierda del ataque, por lo que fueron alternando nombres en busca de soluciones. Álvarez dio su mirada acerca de si él detectó o no una falencia colectiva en ese sector: “El equipo ha tenido en el año problemas de funcionamiento que están claros y están a la vista. Quizá sí esa sea una falencia, pero también muchas veces los jugadores dependen de los funcionamientos colectivos. Y la verdad es que Nacional este año si hay una cosa que no ha tenido es regularidad, le ha costado mucho establecer circuitos futbolísticos y ser predominante en el juego”.

En esta línea de análisis ponderó una cuestión específica del equipo: “Por eso yo destaco mucho lo del partido ante Defensor porque muchas veces pasa que Nacional no ha encontrado los caminos, pero tampoco es que ha empujado demasiado como para poder conseguir una victoria. En el último partido a pesar de por muchos lapsos del partido no encontró los caminos, los terminó encontrando por empuje, por agresividad y por querer llevarse el partido por delante, cosa que no venía pasando habitualmente, y eso me deja tranquilo porque es lo que estamos acostumbrados a ver en Nacional y (lo) que demuestra que es un equipo grande”.

Sobre por qué han pasado tantos entrenadores que conocen el mundo Nacional y no han conseguido regularidad a nivel de funcionamiento, Álvarez reflexionó: “Hay muchos factores que influyen ahí, la estructura es un factor predominante. Tener una estructura sólida, un orden claro y establecido repercute en todas las áreas, inclusive en los resultados. Los entrenadores también han tenido su responsabilidad y cómo se han conformado los planteles quizá también sea un punto a analizar. Hay muchas cosas que te dan la irregularidad o la regularidad”.

En el mismo sentido agregó: “Yo siempre soy del concepto de que los malos resultados se dan por muchos factores y los buenos resultados también. Entonces creo que hay muchas piezas del rompecabezas que tienen que encajar como para ver un horizonte claro en el fútbol. Siempre digo lo mismo, pero lo único garantido en el fútbol es que haciendo las cosas mal a la larga te va mal. Después un club tan grande como Nacional necesita que se hagan las cosas bien durante un periodo sostenido como para poder ver los resultados”.

Nicolás Rodríguez y Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

En relación a si le gustaría que permanezca Daniel Carreño para el 2027 respondió: “Estoy muy contento con la forma de trabajar de Daniel. Nos conocemos y estamos yendo muy de acuerdo. Los resultados para lo que ha sido la temporada de Nacional vienen siendo positivos. Creo que el entrenador siempre está en evaluación constante, es muy pronto para visualizar un horizonte hoy por hoy en cuanto a quién va a ser el entrenador para la siguiente temporada”.