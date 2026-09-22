La falencia que arrastra Nacional con un experimentado en el debe y la búsqueda de Daniel Carreño

Por más que Nacional celebró con euforia la remontada épica ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central, puertas adentro tienen claro que deben mejorar a nivel del funcionamiento colectivo. Lo tienen pendiente.

En este sentido hay una falencia que aún no logran corregir en lo que va de la temporada, incluyendo las etapas en las que Jadson Viera y Jorge Bava estuvieron al mando, así como el arranque del tercer ciclo de Daniel Carreño. El juego por toda la banda izquierda está en el debe y frente a Defensor Sporting volvió a quedar en evidencia en el GPC.

Daniel Carreño optó por el cambio de sistema para colocar una línea de tres defensores con la mira puesta en darle “más solidez a la mitad de la cancha y soltar más a los laterales”, según reveló en conferencia de prensa. Pero Camilo Cándido nunca pudo aportar vértigo ni inquietar el sector que defendía Geanfranco Rodríguez. Estuvo 56 minutos en cancha y mantuvo el desempeño irregular que viene mostrando desde el arranque de la temporada.

El lateral lleva 25 partidos y un gol en el 2026 con un total de 1818 minutos en cancha. Fue expulsado en una ocasión. En el primer semestre su participación se vio condicionada por las lesiones. De hecho, en los primeros tres partidos del Torneo Apertura no pudo estar a la orden a raíz de una lesión hasta que tuvo su reestreno en el clásico jugado en el Gran Parque Central.

Camilo Cándido aguanta la pelota en el partido entre Montevideo City Torque y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Después tuvo molestias físicas a fines de febrero y en la octava jornada sufrió un desgarro en el cuádriceps contra Cerro Largo. Por ese motivo se perdió el tramo final de este certamen y el inicio de la Copa Libertadores.

Ya en la segunda mitad del año viene teniendo regularidad en cuanto a minutos jugados, pero no conforma con su desempeño ni logra asentarse como lateral o extremo. Por el Clausura lleva tres partidos con Carreño: lo usó de carrilero en dos ocasiones y nunca completó el partido dado que contra Peñarol ingresó y ante Defensor lo suplantó Rodrigo Martínez, de buen rendimiento ofensivo al generar peligro.

Está claro que se trata de una cuestión colectiva que excede a Cándido considerando que ningún jugador del plantel logró tornarse indiscutido como extremo por izquierda. En su último partido Jorge Bava le dio pista a Benjamín Núñez por ese sector en una línea de tres, aunque con Carreño no ha sido convocado por el Clausura.

El recién llegado Alejandro Martínez y Juan Cruz de los Santos son otras de las opciones que tiene a disposición el Bolso, aunque al exjugador de River le ha costado rendir tras superar un período de lesiones musculares. A este contexto se le suma que en este mercado salieron Exequiel Mereles y Bruno Arady, dos extremos naturales que no estaban teniendo la continuidad deseada.

O incluso el propio Gonzalo Carneiro, que en ciertos tramos del período de Viera y Bava cumplía un doble rol recostándose a la banda izquierda.

Por el contrario, en la banda derecha, donde había perdido a Baltasar Barcia tras cederlo, el tricolor encontró respuestas rápidas con el arribo de Gastón Martirena, uno de los destacados del Bolso en el 3-2 ante el Tuerto por sus proyecciones constantes, el dinamismo que aporta y su pegada.