Los dos jugadores de Nacional que podrían regresar a la convocatoria ante Cerro Largo por el Clausura

Nacional continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el cruce ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Clausura. El cruce está fijado para el próximo sábado a las 15:00 horas en el Estadio Ubilla situado en Melo. Tras remontarle el partido a Defensor de manera agónica, el tricolor pretende seguir por la senda triunfal para no perder la esperanza en este certamen.

Una de las interrogantes en cuanto al armado del equipo es qué pasará con la zaga considerando que Francisco Calvo no está disponible por su convocatoria a la selección de Costa Rica.

En este sentido, desde el área de sanidad ponen el foco en recuperar al capitán Sebastián Coates y a Agustín Rogel. En el primer caso no ha vuelto a jugar después de ser reemplazado en la igualdad 2-2 ante Juventud, y en el segundo quedó afuera de la convocatoria contra el Tuerto por una molestia que arrastró durante la semana previa de trabajo.

Sebastián Coates, capitán de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en el club los visualizan “bien” a ambos y por el momento vienen realizando trabajos diferenciados. De todas formas, está previsto que hoy hagan la primera parte del entrenamiento a la par de todo el grupo. Considerando que aún faltan varios días para el compromiso frente al arachán, en la interna creen que es probable que ambos ingresen en la convocatoria de los futbolistas que viajarán en busca de puntos claves que los mantengan en competencia.

Los elogios de Pablo Álvarez al plantel de Nacional tras la remontada ante Defensor

Pablo Álvarez, nuevo gerente deportivo de Nacional, habló con Ovación y elogió al plantel tricolor tras la remontada ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura: “La remontada ante Defensor fue algo que hacía tiempo que no veía. La gente empujó mucho y también ayudó mucho. Eso lo vi como algo positivo y sobre todo fue un gran acto de rebeldía. Quizá no se venía viendo demasiado y eso nos dejó un poco más tranquilos en general”.

A la hora de hacer un primer diagnóstico de cómo encontró la institución a nueve días de haber asumido, dijo: “Hay una energía muy positiva en el día a día. Creo que Daniel Carreño quizá haya traído un poco de esa energía y absorbido lo que es la presión general del momento. Eso se ve reflejado en el resultado ante Defensor sobre todo”.