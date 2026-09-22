Maxi Gómez fue a ver a Trouville ante Sayago, firmó camisetas de Nacional y recibió elogios de Gabriel Oddone

Maxi Gómez fue a ver a Trouville en un partido clave ante Sayago por la Liga de Ascenso de básquetbol. El delantero de Nacional, que el domingo fue clave para la remontada agónica del tricolor frente a Defensor en el Gran Parque Central anotando dos goles, dijo presente un día después en un partido crucial para el Rojo de Pocitos.

Se lo vio sonriente y compartiendo un momento distendido con los hinchas, que le pidieron fotografías y autógrafos. Incluso se lo vio firmándole camisetas del Bolso a pequeños fanáticos que se le acercaron para compartir un momento.

Maxi Gómez con una de las camisetas de Nacional que le acercaron los hinchas para que firme. Foto: Magdalena Bangerter.

El local, liderado por Nicolás Díaz, dio otra muestra de autoridad al imponerse 81-64 en la tercera semifinal y colocó el 2-1 en la serie, por lo que en caso de ganar el próximo partido de visitante se asegurará el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol, su gran objetivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, un reconocido hincha de Trouville, también dijo presente para acompañar a su equipo e incluso le agradeció la presencia al atacante de Nacional. "Muchas gracias, no sabés lo feliz que me hiciste", le expresó, de acuerdo a lo que narraron testigos.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, alentando a Trouville en un partido clave ante Sayago. Foto: Magdalena Bangerter.

El nexo entre Gómez y Trouville se produce por la cercanía del entorno del goleador con Joaquín Izuibejeres, exbasquetbolista uruguayo, quien disputó 400 partidos con el Rojo de Pocitos y obtuvo la Liga Uruguaya de Básquetbol 2005/06. Es un reconocido fanático de la institución, que en su momento retiró la camiseta número 5 para homenajearlo por el legado que dejó en el club.

A su vez, Izuibejeres es fanático de Nacional en la rama fútbol y suele acompañar a la delegación tricolor en cada viaje que realizan al exterior.

El análisis de un triunfo clave de Trouville ante Sayago por la Liga de Ascenso de básquetbol

Michael Henry y Dennis McKinney, de Trouville. Foto: @LDA_uy.

El 27-15 con el que finalizó el primer cuarto fue una prueba de autoridad del anfitrión, que no dejó ni ilusionarse a los de Ariel y la vía, que solo pudieron sacar dos puntos de ventaja como máxima en una noche donde el local llegó a tener 22.

El 24-21 del segundo chico mostró un repunte visitante, pero también la eficacia local de no ceder la diferencia que se iba a acrecentar aún más en el segundo tiempo con un parcial de 21-16. El 12-9 de Sayago en los últimos 10 minutos solamente maquilló una victoria de Trouville se que cimentó en sus extranjeros.

Michael Henry finalizó la jornada con 26 puntos y ochos rebotes y fue bien secundado por Dennis Mckinney con 12 puntos, los mismos que Nahuel Rodríguez que además selló un doble-doble al aportar 10 rebotes.

El cuarto punto será el jueves desde las 20:15 con Sayago de local y Trouville buscando el ansiado retorno a la máxima categoría.

Olimpia buscará esta noche concretar su regreso a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego de ganar 100-68 el primer partido jugando como local y 69-68 como visitante, Olimpia quedó a 40 minutos de volver a la Liga Uruguaya de Básquetbol y esta noche podría concretarlo en caso de que vuelva a vencer a Verdirrojo, que sabe que no tiene más opciones que ganar para seguir con chances.