Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Basquetbol

Maxi Gómez fue a ver a Trouville ante Sayago, firmó camisetas de Nacional y recibió elogios de Gabriel Oddone

Un día después de ser clave para la remontada del tricolor ante Defensor, el delantero acompañó al Rojo de Pocitos, que ganó 81-64 como local y quedó a un paso de ascender a la Liga Uruguaya.

El País
El País
22/09/2026, 12:26
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Maxi Gómez, figura de Nacional, alentando a Trouville y recibiendo el cariño de los pequeños fanáticos.
Maxi Gómez, figura de Nacional, alentando a Trouville y recibiendo el cariño de los pequeños fanáticos.
Foto: Magdalena Bangerter.

Maxi Gómez fue a ver a Trouville en un partido clave ante Sayago por la Liga de Ascenso de básquetbol. El delantero de Nacional, que el domingo fue clave para la remontada agónica del tricolor frente a Defensor en el Gran Parque Central anotando dos goles, dijo presente un día después en un partido crucial para el Rojo de Pocitos.

Se lo vio sonriente y compartiendo un momento distendido con los hinchas, que le pidieron fotografías y autógrafos. Incluso se lo vio firmándole camisetas del Bolso a pequeños fanáticos que se le acercaron para compartir un momento.

Maxi Gómez con una de las camisetas de Nacional que le acercaron los hinchas para que firme.
Maxi Gómez con una de las camisetas de Nacional que le acercaron los hinchas para que firme.
Foto: Magdalena Bangerter.

El local, liderado por Nicolás Díaz, dio otra muestra de autoridad al imponerse 81-64 en la tercera semifinal y colocó el 2-1 en la serie, por lo que en caso de ganar el próximo partido de visitante se asegurará el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol, su gran objetivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, un reconocido hincha de Trouville, también dijo presente para acompañar a su equipo e incluso le agradeció la presencia al atacante de Nacional. "Muchas gracias, no sabés lo feliz que me hiciste", le expresó, de acuerdo a lo que narraron testigos.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, alentando a Trouville en un partido clave ante Sayago.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, alentando a Trouville en un partido clave ante Sayago.
Foto: Magdalena Bangerter.

El nexo entre Gómez y Trouville se produce por la cercanía del entorno del goleador con Joaquín Izuibejeres, exbasquetbolista uruguayo, quien disputó 400 partidos con el Rojo de Pocitos y obtuvo la Liga Uruguaya de Básquetbol 2005/06. Es un reconocido fanático de la institución, que en su momento retiró la camiseta número 5 para homenajearlo por el legado que dejó en el club.

A su vez, Izuibejeres es fanático de Nacional en la rama fútbol y suele acompañar a la delegación tricolor en cada viaje que realizan al exterior.

El análisis de un triunfo clave de Trouville ante Sayago por la Liga de Ascenso de básquetbol

Michael Henry y Dennis McKinney, de Trouville
Michael Henry y Dennis McKinney, de Trouville.
Foto: @LDA_uy.

El 27-15 con el que finalizó el primer cuarto fue una prueba de autoridad del anfitrión, que no dejó ni ilusionarse a los de Ariel y la vía, que solo pudieron sacar dos puntos de ventaja como máxima en una noche donde el local llegó a tener 22.

El 24-21 del segundo chico mostró un repunte visitante, pero también la eficacia local de no ceder la diferencia que se iba a acrecentar aún más en el segundo tiempo con un parcial de 21-16. El 12-9 de Sayago en los últimos 10 minutos solamente maquilló una victoria de Trouville se que cimentó en sus extranjeros.

Liga de Ascenso de básquetbol: Trouville venció a Sayago y quedó a un triunfo de lograr el principal objetivo

Michael Henry finalizó la jornada con 26 puntos y ochos rebotes y fue bien secundado por Dennis Mckinney con 12 puntos, los mismos que Nahuel Rodríguez que además selló un doble-doble al aportar 10 rebotes.

El cuarto punto será el jueves desde las 20:15 con Sayago de local y Trouville buscando el ansiado retorno a la máxima categoría.

Olimpia buscará esta noche concretar su regreso a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego de ganar 100-68 el primer partido jugando como local y 69-68 como visitante, Olimpia quedó a 40 minutos de volver a la Liga Uruguaya de Básquetbol y esta noche podría concretarlo en caso de que vuelva a vencer a Verdirrojo, que sabe que no tiene más opciones que ganar para seguir con chances.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Maximiliano GómezTrouvilleNacionalSayagoLiga Uruguaya de Básquetbol
Te puede interesar