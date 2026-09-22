Octava fecha del Torneo Clausura: Peñarol y Nacional juegan el sábado y Defensor recibe a Danubio el domingo

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes con la visita de Nacional a Cerro Largo en Melo, seguido del encuentro entre Peñarol y Boston River en el Centenario.

La etapa comienza el sábado 26 de setiembre con cuatro encuentros. La jornada arranca a las 11:00 horas con el partido entre Progreso y Racing en el Parque Paladino. Más tarde, a las 15:00 horas, Cerro Largo se medirá ante Nacional en el Estadio Ubilla. A las 18:30 horas, Peñarol recibirá a Boston River en el Centenario, y la actividad del día cerrará a las 21:30 horas con el choque entre el líder del torneo Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado en el Estadio Charrúa.

El domingo 27 de setiembre se jugarán tres partidos más. La acción matutina comenzará a las 11:00 horas en el Parque Palermo con el encuentro entre Central Español y Liverpool. Por la tarde, a las 15:00 horas, Juventud se enfrentará a Cerro en el Parque Artigas, mientras que a las 18:00 horas Defensor Sporting jugará el clásico frente a Danubio en el Estadio Luis Franzini.

Finalmente, la etapa concluirá el lunes 28 de setiembre a las 20:00 horas con el único partido de ese día, que disputarán Wanderers y Albion en el Parque Viera, un cruce crucial en la tabla del Descenso.

Así se juega la fecha 8 del Torneo Clausura

Tomás Verón Lupi al ataque en el partido entre Nacional y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Sábado 26 de setiembre de 2026

Progreso vs. Racing Hora: 11:00 Estadio: Parque Paladino

Cerro Largo vs. Nacional Hora: 15:00 Estadio: Estadio Ubilla

Peñarol vs. Boston River Hora: 18:30 Estadio: Estadio Centenario

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado Hora: 21:30 Estadio: Estadio Charrúa



Domingo 27 de setiembre de 2026

Central Español vs. Liverpool Hora: 11:00 Estadio: Parque Palermo

Juventud vs. Cerro Hora: 15:00 Estadio: Parque Artigas

Defensor Sporting vs. Danubio Hora: 18:00 Estadio: Estadio Franzini



Lunes 28 de setiembre de 2026