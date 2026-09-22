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El País Ovación Fútbol

Octava fecha del Torneo Clausura: Peñarol y Nacional juegan el sábado y Defensor recibe a Danubio el domingo

La etapa de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes con la visita tricolor a Cerro Largo en Melo, seguido del encuentro entre el Mirasol y Boston River en el Estadio Centenario.

El País
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22/09/2026, 09:05
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Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Boston River.
Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Boston River.
Foto: Leonardo Mainé.

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes con la visita de Nacional a Cerro Largo en Melo, seguido del encuentro entre Peñarol y Boston River en el Centenario.

La etapa comienza el sábado 26 de setiembre con cuatro encuentros. La jornada arranca a las 11:00 horas con el partido entre Progreso y Racing en el Parque Paladino. Más tarde, a las 15:00 horas, Cerro Largo se medirá ante Nacional en el Estadio Ubilla. A las 18:30 horas, Peñarol recibirá a Boston River en el Centenario, y la actividad del día cerrará a las 21:30 horas con el choque entre el líder del torneo Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado en el Estadio Charrúa.

El domingo 27 de setiembre se jugarán tres partidos más. La acción matutina comenzará a las 11:00 horas en el Parque Palermo con el encuentro entre Central Español y Liverpool. Por la tarde, a las 15:00 horas, Juventud se enfrentará a Cerro en el Parque Artigas, mientras que a las 18:00 horas Defensor Sporting jugará el clásico frente a Danubio en el Estadio Luis Franzini.

Finalmente, la etapa concluirá el lunes 28 de setiembre a las 20:00 horas con el único partido de ese día, que disputarán Wanderers y Albion en el Parque Viera, un cruce crucial en la tabla del Descenso.

Así se juega la fecha 8 del Torneo Clausura

Tomás Verón Lupi al ataque en el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Tomás Verón Lupi al ataque en el partido entre Nacional y Cerro Largo.
Foto: Estefanía Leal.

Sábado 26 de setiembre de 2026

  • Progreso vs. Racing

    • Hora: 11:00
    • Estadio: Parque Paladino

  • Cerro Largo vs. Nacional

    • Hora: 15:00
    • Estadio: Estadio Ubilla

  • Peñarol vs. Boston River

    • Hora: 18:30
    • Estadio: Estadio Centenario

  • Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

    • Hora: 21:30
    • Estadio: Estadio Charrúa

Domingo 27 de setiembre de 2026

  • Central Español vs. Liverpool

    • Hora: 11:00
    • Estadio: Parque Palermo

  • Juventud vs. Cerro

    • Hora: 15:00
    • Estadio: Parque Artigas

  • Defensor Sporting vs. Danubio

    • Hora: 18:00
    • Estadio: Estadio Franzini

Lunes 28 de setiembre de 2026

  • Wanderers vs. Albion

    • Hora: 20:00
    • Estadio: Parque Viera

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