Octava fecha del Torneo Clausura: Peñarol y Nacional juegan el sábado y Defensor recibe a Danubio el domingo
La etapa de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes con la visita tricolor a Cerro Largo en Melo, seguido del encuentro entre el Mirasol y Boston River en el Estadio Centenario.
La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará entre sábado y lunes con la visita de Nacional a Cerro Largo en Melo, seguido del encuentro entre Peñarol y Boston River en el Centenario.
La etapa comienza el sábado 26 de setiembre con cuatro encuentros. La jornada arranca a las 11:00 horas con el partido entre Progreso y Racing en el Parque Paladino. Más tarde, a las 15:00 horas, Cerro Largo se medirá ante Nacional en el Estadio Ubilla. A las 18:30 horas, Peñarol recibirá a Boston River en el Centenario, y la actividad del día cerrará a las 21:30 horas con el choque entre el líder del torneo Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado en el Estadio Charrúa.
El domingo 27 de setiembre se jugarán tres partidos más. La acción matutina comenzará a las 11:00 horas en el Parque Palermo con el encuentro entre Central Español y Liverpool. Por la tarde, a las 15:00 horas, Juventud se enfrentará a Cerro en el Parque Artigas, mientras que a las 18:00 horas Defensor Sporting jugará el clásico frente a Danubio en el Estadio Luis Franzini.
Finalmente, la etapa concluirá el lunes 28 de setiembre a las 20:00 horas con el único partido de ese día, que disputarán Wanderers y Albion en el Parque Viera, un cruce crucial en la tabla del Descenso.
Así se juega la fecha 8 del Torneo Clausura
Sábado 26 de setiembre de 2026
Progreso vs. Racing
- Hora: 11:00
- Estadio: Parque Paladino
Cerro Largo vs. Nacional
- Hora: 15:00
- Estadio: Estadio Ubilla
Peñarol vs. Boston River
- Hora: 18:30
- Estadio: Estadio Centenario
Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado
- Hora: 21:30
- Estadio: Estadio Charrúa
Domingo 27 de setiembre de 2026
Central Español vs. Liverpool
- Hora: 11:00
- Estadio: Parque Palermo
Juventud vs. Cerro
- Hora: 15:00
- Estadio: Parque Artigas
Defensor Sporting vs. Danubio
- Hora: 18:00
- Estadio: Estadio Franzini
Lunes 28 de setiembre de 2026
Wanderers vs. Albion
- Hora: 20:00
- Estadio: Parque Viera
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