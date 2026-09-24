Quién es la voz de "Gran Hermano Uruguay": el hombre detrás de Big y el límite que puso a los fans del reality

En Gran Hermano Uruguay ya se fue una participante, empezaron las nominaciones y los que siguen en la casa buscan su lugar en el juego. Para eso conversan, discuten, hacen alianzas y, cuando necesitan hablar lejos de sus compañeros, entran al confesionario. Allí los espera una voz que también escuchan en el living, en los dormitorios y en el patio: la del dueño de casa.

Es quien les da indicaciones, les recuerda las reglas y les comunica decisiones que pueden cambiar sus planes. Los participantes hablan con él sin verlo y los espectadores reconocen su tono, sobre todo si siguieron las ediciones argentinas. Pero ¿quién es la persona detrás de esa voz?

Se trata de Rodolfo Valss, el actor y cantante argentino que interpreta a "Gran Hermano", o "Big", como lo llama Santiago del Moro. Aunque su trabajo en el reality lo volvió familiar para millones de televidentes, lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios.

La transmisión de las 24 horas advierte un detalle que pasa inadvertido para quienes solo miran las galas. En algunas conversaciones en el confesionario se escucha una voz distorsionada, distinta de la de Valss. Cuando esos intercambios aparecen en el programa nocturno, en cambio, las intervenciones se oyen con la voz habitual de "Big". La diferencia sugiere que parte de esos diálogos se regraban para la emisión de Canal 10.

Más allá de esa presencia cotidiana en televisión, Valss tiene una extensa trayectoria teatral. Integró los elencos de El Principito, El hombre de La Mancha, Eva, el gran musical argentino, La Bella y la Bestia y La novicia rebelde. Sin embargo, buena parte del público lo conoce por un trabajo en el que no muestra la cara.

“No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco”, admitió en una entrevista con La Nación en 2022. "De todos modos son dos públicos distintos… Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa", explicó.

Su trayectoria también incluye programas como Operación Triunfo y ficciones como Sin código, ¿Quién es el jefe? y Se dice amor. Sin embargo, la identificación con "Gran Hermano" es tan fuerte que algunos espectadores llegaron a escribirle a sus redes personales para reclamarle por lo que pasaba dentro de la casa.

Rodolfo Valss, la voz de "Gran Hermano Uruguay".

En 2022, Valss publicó varios mensajes para marcar un límite. “Esta cuenta es de un ser humano, no de un personaje... escríbanme a mí, ¡gracias!”, pidió en Instagram. Quería que quienes lo contactaran distinguieran al artista del personaje que interpreta en televisión.

Como los comentarios continuaron, insistió: “Vamos otra vez porque parece que no entienden: escríbanme a mí y no a un personaje de la tele, y no me pregunten nada al respecto. Si lo siguen haciendo, lamentablemente voy a tener que bloquear, espero que sepan comprender”.

Hace un tiempo, además, puso su cuenta de Instagram en privado. Para acceder a sus publicaciones, ahora es necesario enviarle una solicitud y esperar su aprobación.

La familiaridad del público con su voz quedó en evidencia este año, cuando debió ausentarse de la edición argentina. El 23 de junio, los participantes y los televidentes advirtieron que "Gran Hermano" sonaba distinto. Santiago del Moro explicó que Valss atravesaba un problema de salud y que lo reemplazaba temporalmente el intérprete que había trabajado en la versión chilena.

El 8 de julio, el actor habló con PrimiciasYa y confirmó que se había sometido a una cirugía. Contó que estaba recuperándose en su casa y que esperaba retomar su trabajo pronto. El cambio había sido suficiente para que los seguidores preguntaran qué había pasado con el habitual dueño de casa.

En la edición uruguaya, sus intervenciones acompañan una convivencia que ya tuvo sus primeras consecuencias. El martes, Tatiana Cabrera se convirtió en la primera eliminada, después de que sus compañeros salvaran a Melanie Porta y el público definiera el mano a mano con Laura Dotto. Así quedaron los 20 participantes que siguen en competencia.

Este miércoles llegó el turno de las nominaciones y de una decisión que mostró el peso de las reglas: la espontánea de Tai fue anulada porque les había contado a sus compañeros que la había hecho. Sus elegidos habían sido Matías Catán y Fabricio.

La gala terminó con Agustina Zerbino, Victoria Campo y Victoria Gallego en placa. Este jueves, Fabricio, ganador de la prueba del líder, deberá salvar a una de ellas antes de la eliminación del domingo.