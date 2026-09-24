¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? La casa ya tiene su primera placa

Gran Hermano Uruguay tuvo este miércoles su primera gala de nominaciones y estrenó la placa de esta edición. Agustina Zerbino, Victoria Campo y Victoria Gallego, conocida como Vicky, fueron las tres participantes que quedaron en zona de eliminación y ahora dependen del voto del público para continuar en la competencia.

Durante la gala también se conoció quién había realizado la nominación espontánea. Se trató de Tai, quien había elegido en primer lugar a Matías Catán y en segundo a Fabricio Bianches. Sin embargo, esos votos finalmente fueron anulados porque la participante les contó a sus compañeros que había realizado la espontánea, algo que está prohibido por las reglas del reality.

Por otra parte, Fabricio no podía quedar nominado, ya que se convirtió en el líder de la semana tras ganar la prueba correspondiente. Bajo ese rol, este jueves tendrá la posibilidad de salvar a una de las tres participantes que quedaron nominadas.

👀 ¡EL COLO ANUNCIÓ LA PLACA! Las nominadas de esta semana ya están definidas, pero también llegó una noticia clave: Fabricio tiene el beneficio del liderazgo y en 24 horas deberá baj

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Quiénes son las tres nominadas de Gran Hermano Uruguay

Agustina Zerbino contó durante su presentación que recientemente perdió su trabajo y se definió como “la oveja negra” de su familia. También habló de su historial sentimental: aseguró haber tenido alrededor de siete novios, experiencias que calificó como “para el olvido”, y se presentó como una “tóxica recuperada”.

Actualmente trabaja con influencers y reconoció que le encanta llamar la atención y ser tema de conversación. También admitió que disfruta de las peleas y las discusiones, una característica que podría marcar su convivencia dentro de la casa.

Victoria Gallego, Vicky, tiene 26 años y es del barrio Goes. Para ingresar a Gran Hermano tomó una decisión importante: renunció a su trabajo después de que le plantearan que debía elegir entre el empleo y el reality.

La participante se definió como intensa, manipuladora, mentirosa y amante del chisme y del “llevar y traer”. También aseguró ser extrovertida y tener como lema hacer todo “por la anécdota”, por lo que espera que su paso por la casa se convierta en una historia para contar durante toda su vida.

Victoria Campo tiene 30 años y es de Ciudad de la Costa. Llegó al reality después de una reciente separación y aseguró que busca iniciar una nueva etapa de su vida.

Durante su presentación contó que estuvo diez años en pareja con hombres exitosos —uno de ellos, se supo que es "El diente" López— y que se cansó de ocupar el lugar de ama de casa y de “mujer mantenida”. Dijo que disfruta de los viajes, los perfumes, las carteras y la buena vida, pero aclaró que no entró a Gran Hermano para convertirse en pareja de nadie. Su objetivo, explicó, es mostrar quién es y construir su propia historia dentro del reality.

Gran Hermano Uruguay.

Cuándo se define la primera eliminación de Gran Hermano Uruguay

La placa todavía no es definitiva. Este jueves Fabricio, ganador de la prueba del líder de la semana, deberá salvar a una de las tres nominadas. De esa manera, solo dos participantes llegarán finalmente al domingo como candidatas a abandonar la casa.

La eliminación se definirá el domingo mediante la elección del público. Para votar, hay que enviar un SMS con la palabra “VOTO” y el nombre de la participante nominada al 7020.