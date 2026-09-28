¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Así se definió el duelo entre Vicky y Agustina en la gala de Canal 10

Victoria Gallego, conocida como Vicky, fue eliminada de Gran Hermano Uruguay este domingo con el 66,96% de los votos negativos. Perdió el mano a mano con Agustina Zerbino y abandonó el reality de Canal 10 a una semana del estreno. Con su salida, quedaron 19 participantes en competencia.

La definición llegó en la primera gala dominical de eliminación, conducida por Eduardo “Colo” Gianarelli, y enfrentó a las dos jugadoras que seguían en placa después de que Fabricio salvara a Victoria Campo. El público debía votar por la participante que quería fuera de la casa.

Antes de anunciar el resultado, el conductor les dedicó unas palabras a las nominadas. "Las felicito. Yo soy muy abrazador, así que les mando un abrazo grande a las dos", dijo. También les pidió que, cualquiera fuera la decisión, se tomaran un momento para despedirse.

“La que le toca irse, no se vaya corriendo. Que vaya tranquila a buscar la valija, salude a sus compañeros y el dueño de casa la va a despedir como es costumbre”, indicó Gianarelli, antes de comunicar quién debía dejar la competencia.

“Por decisión de la gente, quien abandona la casa, la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay es Vicky”, anunció. Luego felicitó a Agustina y le anticipó a la eliminada su próxima aparición en el programa: “Vicky, te mando un abrazo y te esperamos en el piso mañana”.

Vicky se retiró con su valija, despedida por sus compañeros. Mientras se iba, Gran Hermano también le dedicó un mensaje: “Vicky, muchas gracias por haber sido parte de esta casa. Y con todo corazón te deseo muy buena vida. Un beso grande”.

🚨 ASÍ FUE LA DECISIÓN DEL SUPREMO… Vicky quedó eliminada de este Gran Hermano Uruguay. 🏠👋



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Aunque esta fue la primera gala dominical de eliminación, el reality ya había tenido una salida. El martes, Tatiana Cabrera quedó fuera en la definición entre las tres aspirantes que ingresaron en el estreno. Sus compañeros habían salvado a Melanie Porta y el público eligió entre Tatiana y Laura Dotto.

La placa de este domingo, en cambio, surgió de las nominaciones en el confesionario. El miércoles habían quedado en riesgo Agustina, Vicky y Victoria Campo. Un día después, Fabricio utilizó el beneficio que había obtenido como primer líder de la edición y rescató a Campo.

“No voy por parte de estrategia, porque todavía van muy pocos días. En cuatro días no me dio para pensar en eso”, explicó. Aseguró que se llevaba bien con las tres y que había elegido por afinidad: “Voy con quien más conecté y simpaticé: voy por Victoria”.

La gala sumó al panel a Gastón Trezeguet, histórico de la primera edición argentina, y a Yipio, segunda de Gran Hermano: Generación dorada. Ambos se incorporaron a la emisión que cerró la primera semana de convivencia.

Este lunes, los jugadores harán primera compra con el 50% del presupuesto. La reducción se debe a que superaron el límite de errores permitidos en la prueba semanal. Ahora deberán acordar qué productos priorizar y cómo organizarse con la mitad del dinero disponible.