"Gran Hermano Uruguay": cómo quedó la placa final, a quién salvó Fabricio y cómo votar en la próxima eliminación

Gran Hermano Uruguay ya tiene su placa definitiva para la eliminación del domingo: Agustina Zerbino y Victoria Gallego, conocida como Vicky, quedaron en manos del público. Fabricio, el primer líder de la edición, salvó este jueves a Victoria Campo y explicó que su decisión estuvo guiada por la afinidad que construyó en estos primeros días de convivencia.

"No voy por parte de estrategia, porque todavía van muy pocos días. En cuatro días no me dio para pensar en eso", explicó el participante. Su argumento pasó por el vínculo con las nominadas: "Voy más por el tema de cómo conecté con las tres, cómo simpaticé con las tres y solo por eso la decisión que tomé".

Antes de dar el nombre, aclaró que se llevaba bien con todas. "Las tres me caen bárbaro. En serio. Todo el grupo me cayó bárbaro; pensé que, al entrar, iba a haber uno o una que no iba a bancar, pero son todos divinos”, dijo. Finalmente, anunció: “Voy con quien más conecté y simpaticé: voy por Victoria”.

Así, Campo salió de la placa que se había formado en la gala de nominaciones del miércoles. Fabricio había obtenido inmunidad y la posibilidad de salvar a una compañera tras ganar la prueba del líder. Con ese beneficio de la primera semana ya usado, la continuidad de Agustina y Vicky depende de la audiencia.

La próxima gala de eliminación será el domingo por Canal 10, con Eduardo “Colo” Gianarelli en la conducción. La emisión está prevista para las 21.15. Será la segunda salida de esta edición, después de que Tatiana Cabrera abandonara la casa el martes y el grupo quedara con 20 participantes.

🔥 ¡FABRICIO SALVÓ A VICTORIA! Y ahora tenemos versus: AGUSTINA 🆚 VICKY G. Una de las dos abandonará la casa este domingo. 👀 ¿A quién querés que se quede?#GranHermanoUY pic.twitter.com/vy3MBa772W — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 25, 2026

Para votar hay que tener presente una regla central: la placa es negativa. Eso significa que el público debe elegir a la participante que quiere que abandone la competencia. Quien acumule más votos será la eliminada; los mensajes enviados con su nombre cuentan en su contra.

La vía oficial de votación difundida por el programa es el SMS al 7020, con la palabra VOTO seguida del nombre que identifica a la nominada. Para esta placa, las opciones son Agustina Zerbino y Victoria Gallego, presentada en el reality como Vicky.

Según las bases publicadas por Canal 10, cada SMS cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto. El importe se agrega a la factura del celular o se descuenta del saldo prepago. El servicio está disponible para usuarios de Antel, Movistar y Claro con el envío y la recepción de mensajes premium habilitados.

🔥 ¡TENEMOS PLACA! AGUSTINA 🆚 VICKY G. ¿Quién querés que abandone la casa? 👀 Te leemos en comentarios.#GranHermanoUY pic.twitter.com/IIWxa4tjRq — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 25, 2026

El sistema envía una respuesta para confirmar el voto. Las bases permiten mandar más de un mensaje, sin límite de envíos mientras se cobre el servicio: cada SMS se paga y se computa por separado. Por ejemplo, cinco mensajes cuestan 100 pesos y representan cinco votos.