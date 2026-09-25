El furioso descargo de Luis Lacalle contra el periodismo y la verdad de su incorporación a "Gran Hermano"

Luis Lacalle Ponce de León volvió a alimentar la expectativa sobre su llegada a Gran Hermano Uruguay (Canal 10), aunque esta vez lo hizo con un fuerte descargo contra el periodismo que había sobre de su incorporación al reality en calidad de panelista.

"Me sorprende la cantidad de periodistas con título y años de carrera que sacan noticias diciendo que ‘confirmé’ o ‘aclaré’ mi participación o no participación en GH (ninguno habló conmigo), el veredicto final lo voy a dar yo cuando tenga ganas así que créanme a mí y sigan viendo...”, escribió el influencer en una historia de Instagram que acompañó con una fotografía suya luciendo lentes de sol.

El descargo de Luis Lacalle Ponce De León Foto: @luislacalle_

Tras el mensaje, Lacalle Ponce de León compartió distintas imágenes y publicaciones en sus redes sociales que contribuyeron a mantener la expectativa sobre su desembarco en el reality de Canal 10.

La participación del influencer ya había generado polémica días atrás, cuando la periodista argentina Laura Ubfal anunció que se sumaba al programa y calificó la situación como “nepotismo”. El joven salió entonces al cruce de la periodista y cuestionó que no supiera su nombre (lo había llamado Luis Lacalle Pou), ni su trayectoria en redes sociales como creador de contenido vinculado a contenidos culturales.

Según pudo confirmar El País, en breve se podrá ver a Lacalle Ponce de León en el debate de Gran Hermano Uruguay. Su debut está previsto para el domingo 4 de octubre, coincidiendo con la tercera eliminación de la competencia.

La razón de que su llegada se produzca varias semanas después del estreno del reality tiene que ver con que actualmente se encuentra de viaje. El influencer pasa unos días en Florianópolis junto a un grupo de egresados en el marco de un viaje organizado por una agencia, lo que postergó su incorporación al programa.

Gran Hermano Uruguay se estrenó el pasado 20 de octubre con altos registros de audiencia. Los integrantes del panel han ido variando y se espera, además de la llegada de Lacalle Ponce de León, el desembarco del argentino Gastón Trezeguet, que pasará a formar parte del debate este domingo.