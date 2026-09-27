Polémica en "Gran Hermano Uruguay": la drástica decisión de Canal 10 que molestó al entorno de los participantes

Una dura controversia se desató en las últimas horas en el universo de Gran Hermano Uruguay. La producción de Canal 10 emitió una directiva estricta dirigida a los familiares, amigos y equipos de comunicación que gestionan las redes sociales de los concursantes: queda prohibido utilizar o publicar grabaciones tomadas directamente de la transmisión de 24 horas de la casa.

La medida, justificada por la emisora bajo "cuestiones relacionadas con los derechos de imagen", provocó un rápido rechazo en las comunidades digitales que impulsan la campaña de los participantes. Según trascendió en los comunicados enviados a las cuentas, el canal ya ha comenzado a reportar y denunciar las publicaciones que no cumplan con esta norma en las distintas plataformas.

El reclamo del "Team Mati"

A través de la cuenta oficial de Matías Calimares (@mati_calimares), su equipo publicó un comunicado en el que deja clara su disconformidad con la resolución: "Desde nuestro lugar, no estamos 100% de acuerdo con esta decisión, ya que limita considerablemente nuestro trabajo como CMs (community managers). Muchas de las situaciones que protagoniza Mati no llegan a mostrarse en el programa nocturno, y una de nuestras principales responsabilidades es compartir con ustedes su día a día".

El equipo adelantó que realizará gestiones para intentar destrabar la situación. No obstante, el comunicado señala que el se acatarán las indicaciones para evitar penalizaciones en sus perfiles, aclarando que solo se les permitirá utilizar material emitido durante las galas nocturnas en vivo o el contenido oficial distribuido por la cuenta oficial del programa.

Comunicado del equipo de Matías Calimares.

La postura del equipo de Tai

En la misma línea, la persona a cargo de las redes sociales de Tai Dudok compartió un mensaje dirigido a sus seguidores ("Tailovers") para explicar el impacto de la medida en su estrategia de comunicación: "Como CM, no les voy a mentir, me limita bastante porque hay muchos momentos cotidianos de Tai que me encantaría mostrarles para que quienes no pueden mirar el 24/7 también tengan la oportunidad de conocerla", expresó en sus historias de Instagram. No obstante, aseguró que respetarán lo pedido por la producción y buscarán la forma de "seguír mostrándoles a Tai y haciéndole el aguante desde afuera con todo el contenido que sí podamos utilizar".

Comunicado del equipo de Tai.

Reacciones en el fandom de Fabricio

La decisión también desató una ola de críticas entre los seguidores de Fabrico Bianchessi. Uno de sus "fandoms" manifestó su indignación en la red social X: "Canal 10, ¿qué necesidad de ponerse en contra de las redes? Si GH Uruguay vive de los clips, los momentos virales y la gente comentando, ¿por qué dificultan que el contenido circule? Déjense de joder y dejen que el fandom y los CM hagan su trabajo", cuestionó por ejemplo la cuenta DAVI que apoya a Fabricio.

Canal 10, ¿qué necesidad de ponerse en contra de las redes? Si GH Uruguay vive de los clips, los momentos virales y la gente comentando ¿por qué dificultan que el contenido circule?. Déjense de joder y dejen que el fandom y los CM haga su trabajo. #granhermanoUY pic.twitter.com/a9DhBnDQr0 — DAVI🧢 (@b7503_) September 25, 2026

Para poder acceder a la transmisión permanente, hay que ingresar a Antel TV, que está disponible en su sitio web y en la aplicación. Allí hay una señal exclusiva dedicada al programa, que permite acompañar la convivencia en tiempo real desde el celular, la computadora o un televisor inteligente. Aunque con la nueva decisión de Canal 10, no las cuentas de los participantes no podrán compartir los recortes que puedan verse en esta plataforma.

Mientras crece la tensión en las plataformas digitales, la competencia dentro de la casa de Gran Hermano Uruguay no da tregua. La atención del público se centra ahora en la próxima instancia de eliminación, donde Agustina y Vicky quedaron en la cuerda floja y se encuentran nominadas. El destino de ambas se definirá en la gala del domingo, fecha en la cual una de ellas abandonará el reality tras el veredicto definitivo de la audiencia.