El pasado de Bruno de "Gran Hermano Uruguay" en Tailandia: su paso por un concurso de belleza y cómo le fue

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano Uruguay, Bruno Reyes ya había competido frente a las cámaras, pero a miles de kilómetros y con una banda que decía Uruguay. El guardavidas viajó a Tailandia en 2025 para participar de Mister Global, un certamen internacional de belleza masculina en el que avanzó hasta las semifinales. Y para una de sus presentaciones eligió una figura bien nuestra: el gaucho.

El participante del reality de Canal 10 es guardavidas, tiene una academia fitness y se presenta en sus redes como licenciado en Educación Física y entrenador online. Su recorrido incluye pasarelas, trajes de gala y una experiencia que lo llevó a representar al país ante candidatos de distintos continentes.

Mister Global nació en 2014 y reúne a representantes nacionales en una competencia de belleza masculina que incluye varias presentaciones. Entre ellas, los desfiles con vestimenta formal y los trajes típicos, una oportunidad para que cada concursante muestre elementos de la cultura de su país.

La edición más reciente, la de 2025, tuvo su final el 5 de octubre en Bangkok. Fue la undécima entrega del concurso y reunió 37 candidaturas. El ganador fue el representante de España, Alejandro Ortega, quien recibió el título de manos del filipino Dom Corilla, vencedor del año anterior. Completaron el podio William Badell, de Venezuela, y Alejandro Silva, de México.

¿Cómo le fue a Bruno? La organización de Mister Global Uruguay celebró su actuación como un ingreso al “Top 10” en el debut del país. “Por primera vez participando y logra Bruno dejar a Uruguay en el Top 10”, escribió junto a un video de su desempeño. También destacó su carisma, su facilidad para socializar y su humildad.

La precisión es que los resultados internacionales registran una ronda de 11 semifinalistas, entre los que figura Reyes. El uruguayo no avanzó al grupo de cinco que definió el título. Por eso, su clasificación corresponde a esa instancia y no a un décimo puesto individual: el “Top 10” fue la forma en que la delegación nacional comunicó su logro.

Uno de los capítulos más llamativos de esa participación fue el traje típico confeccionado por Fátima Silva. Bajo el nombre "El gaucho", combinaba un chaleco negro abierto, detalles dorados, un pañuelo celeste al cuello y una faja con los colores de la bandera uruguaya. La propuesta se completaba con una pieza de tela ilustrada con escenas camperas, un caballo y un mate.

“Figura tradicional del hombre de campo, símbolo de libertad”, explicó la firma Fátima Silva Vestidos al presentar el concepto del vestuario. En su publicación también vinculó la elección con el folclore y el malambo, entendido como una expresión de identidad que muestra, a través de la danza, la destreza y la cultura de la región.

El mate tuvo, también, una vida fuera del vestuario. Según contó la marca, Reyes lo compartió con sus compañeros de concurso como un gesto de amistad y cordialidad. Así, la bebida que aparecía representada en el traje también fue parte del intercambio con los demás candidatos durante su estadía en Tailandia.

Las imágenes de aquella etapa lo muestran tanto con la ropa inspirada en el gaucho como de traje y moño, con la banda y el diploma de Mister Global Uruguay 2025. En su cuenta de TikTok también publicó numerosos videos de su paso por Tailandia y de sus salidas junto a otros participantes del concurso internacional.