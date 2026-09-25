“Te fuiste al asco”: el cruce entre Jazmín y Acevedo que sacudió "Gran Hermano Uruguay" y exigió una advertencia

Gran Hermano Uruguay sumó un nuevo momento de tensión dentro de la casa. Durante la prueba semanal por el presupuesto, Acevedo protagonizó una situación con Jazmín que incomodó a la participante y terminó con una intervención del "Big", quien calificó lo ocurrido como un comportamiento “absolutamente inapropiado”.

El episodio ocurrió mientras los jugadores participaban del desafío, que consistía en permanecer durante determinado tiempo sobre una cama. En un momento, Acevedo se lanzó sobre Jazmín y realizó una broma que ella consideró fuera de lugar.

La participante reaccionó inmediatamente y le marcó los límites. “Tenés que tener cuidado con las cosas que hacés, estamos en la televisión”, le dijo. Aunque Acevedo intentó disculparse, Jazmín dejó en claro que no había tomado la situación como una broma.

“Descansaste con lo que hiciste. Ese descanse no va. ¿De dónde la confianza así?”, cuestionó. Y, todavía molesta, agregó: “Disculpas nada. Te fuiste al asco. ¿Cómo vas a hacer eso enfrente de todas las cámaras?”

Jazmín contó cómo se sintió en el confesionario

Después del episodio, Jazmín acudió al confesionario para hablar con el "Big" sobre lo sucedido. “Mal estoy, se me tiró arriba. Se dio cuenta de que estuvo recontra mal y yo me sentí recontra incómoda, primero por la situación, que no hay confianza. Y si la hay, no hay chance de que haga eso”, explicó.

Desde el programa le aseguraron que revisarían lo ocurrido y que lo principal era que ella se sintiera bien.

Así fue el episodio entre JAZMIN y ACEVEDO.

Ambos fueron al confesionario y esto dijo cada uno.#GranHermanoUY pic.twitter.com/MBs77ZCgsF — emi (@eeemiliano) September 25, 2026

Acevedo también habló en el confesionario y reconoció que la situación había cruzado un límite. “Entiendo que es un chiste que en verdad es border. Por la confianza que tengo con las gurisas de la casa no esperaba que reaccione de esa manera. Lo que tengo que hacer es bajar la intensidad”, sostuvo.

Más tarde, Jazmín volvió a acercarse a su compañero para comunicarle que se encontraba mejor y agradecerle por haberla escuchado.

La advertencia a toda la casa

El episodio también provocó una intervención del programa frente a todos los participantes. El Big reunió a los jugadores y fue contundente al referirse a lo ocurrido.

“Se trata de una situación que nada tiene que ver con el juego, sino con el respeto que debe prevalecer entre compañeros. Califico a lo que aconteció hoy como un comportamiento absolutamente inapropiado de Acevedo hacia Jazmín, quien me contó su incomodidad en el confesionario”, señaló.

Además, dejó una advertencia para todos los integrantes de la casa y remarcó que las reglas de convivencia están por encima de las estrategias del reality.

👀 ¡JAZMÍN Y ACEVEDO HABLARON CON EL BIG! Después de lo sucedido en la prueba del líder, ambos tuvieron la posibilidad de dar su versión en el confesionario. 🔥



Encontrá el programa completo en nuestro canal de Youtube #GranHermanoUY #GranHermano #GHUY #GH pic.twitter.com/6hdpY7HIGE — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 25, 2026

“No voy a permitir conductas de esta naturaleza. Antes que jugadores, son personas y no todo es válido. Tengan cuidado, no se expongan a una medida disciplinaria. Consideren estas palabras como una advertencia a futuro”, expresó.

Después de la intervención, Acevedo volvió a dirigirse a Jazmín para pedirle disculpas. “Quiero pedirle disculpas a la compañera Jaz si se sintió violentada ante lo que pasó hoy. Pedirte disculpas, y es algo que no va a volver a pasar”, manifestó.

Consultada por sus compañeros sobre el pedido de perdón, Jazmín respondió de manera breve: “Yo, nada”.

La advertencia de Gran Hermano ante lo sucedido entre Jazmin y Acevedo.#GHUY #GranHermanoUy pic.twitter.com/u8gZ7VfI8C — POCHO 🦂 (@pochook1) September 25, 2026

El comunicado de la familia de Acevedo

Luego de lo ocurrido, la familia de Acevedo publicó un comunicado en redes sociales en el que reconoció que la situación había cruzado un límite, aunque sostuvo que no existió intención de incomodar a Jazmín.

“La situación ocurrida hoy es inaceptable. Consideramos fundamental respetar los límites y la integridad de los cuerpos ajenos”, expresaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Creemos sinceramente que no existió intención de incomodar a Jaz ni de generar una situación de este tipo, lo que no desacredita en absoluto la incomodidad que ella sintió”.

La familia también destacó que las disculpas fueron ofrecidas y que ambos participantes pudieron conversar sobre lo sucedido. “Creemos que es importante poder reflexionar sobre lo sucedido, reconocer los límites y aprender de esto para que no vuelva a repetirse”, concluyeron.