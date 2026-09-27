Encuesta: ¿quién se irá hoy de "Gran Hermano Uruguay"? Votá y elegí entre Agustina Zerbino y Victoria Gallego

Agustina Zerbino o Victoria Gallego: una de las dos abandonará esta noche la casa de Gran Hermano Uruguay. Después de una semana de convivencia, las participantes quedaron enfrentadas en la placa definitiva y el público decidirá quién sigue en competencia. Antes de conocer el resultado, TVShow propone una encuesta: ¿quién querés que se vaya?

La gala se emitirá este domingo 27 de setiembre, desde las 21.15, por Canal 10, con Eduardo "Colo" Gianarelli en la conducción. Será la primera eliminación surgida de las nominaciones de los jugadores, aunque la casa ya tuvo una salida: el martes se fue Tatiana Cabrera, que había ingresado como aspirante. Desde entonces quedan 20 participantes.

La placa del miércoles había incluido también a Victoria Campo. Sin embargo, Fabricio, ganador de la prueba del líder, utilizó su beneficio para salvarla el jueves. Así, Agustina y Victoria Gallego, conocida como Vicky, quedaron como las dos candidatas a dejar el reality.

Al explicar su decisión, Fabricio aseguró que se había guiado por la afinidad y no por una estrategia. “En cuatro días no me dio para pensar en eso”, dijo. Aunque aclaró que las tres le caían bien, terminó eligiendo a Campo: “Voy con quien más conecté y simpaticé: voy por Victoria”.

Ahora la decisión está en manos de los espectadores. La votación es negativa: hay que elegir a la participante que se quiere eliminar. Por lo tanto, quien reciba más votos deberá abandonar la casa.

Para participar en la votación oficial hay que enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre de la nominada. Las opciones habilitadas para esta definición son VOTO AGUSTINA y VOTO VICKY.

Según las bases publicadas por Canal 10, cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido, y equivale a un voto. El importe se agrega a la factura del celular o se descuenta del saldo prepago. El servicio está disponible para Antel, Movistar y Claro, siempre que la línea tenga habilitados los mensajes premium o de valor agregado.

El usuario recibe un mensaje de respuesta con la confirmación. Se puede votar más de una vez: cada envío se cobra y se cuenta por separado, sin límite mientras se pueda efectuar el cobro. Así, cinco mensajes equivalen a cinco votos y cuestan 100 pesos.

En la previa de la gala, TVShow invita a sus lectores a participar en esta encuesta y elegir quién debería abandonar Gran Hermano Uruguay: ¿Agustina Zerbino o Victoria Gallego? La consulta es independiente de la votación oficial y no incide en el resultado del programa. Votá a continuación.