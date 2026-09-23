Lecueder habló de la partida masiva de Océano FM a Del Sol y sorprendió con una revelación sobre Carlos Tanco

Pablo Lecueder, histórico empresario de la radio uruguaya, visitó Vértice y repasó distintos momentos de su trayectoria: sus comienzos en el medio, el origen de la Noche de la Nostalgia, su faceta empresarial, la reinvención de Océano FM, el futuro del dial, la fuga masiva de la programación y figuras de su emisora al hoy Grupo Magnolio en 2017 y más.

Uno de los temas fue el fenómeno de Orlando Petinatti con Malos pensamientos (Azul FM). Lecueder contó que, ante el éxito del programa, decidió sumar más propuestas para mantener el nivel de audiencia y evitar que Océano se convirtiera en un "monoproducto". Así fue como llegó Justicia Infinita.

"Traje a tres personas que a Petinatti le molestaban: Salvador Banchero, Carlos Tanco y Gonzalo Cammarota, haciendo Justicia Infinita, que a mí me encantaba", confesó.

Según relató, había llegado a escuchar el programa porque el propio Petinatti le había contado que le molestaba que le tomaran el pelo. "Los había escuchado por eso y le dije: 'Agradecé que te toman el pelo, se mata de risa'. Le tomaban bien el pelo. Se despedían de la audiencia a las tres de la tarde porque lo iban a escuchar a él. 'Es divertido lo que te hacen', le dije", recordó.

Lecueder reconoció que Petinatti no "sobrellevó" el conflicto y que él estaba convencido de que la radio debía continuar incorporando programas de ese estilo. "No queríamos ser un monoproducto", explicó. "Podían convivir y tomarse el pelo entre los dos, pero no se pudo dar", agregó.

En paralelo a Justicia Infinita, Tanco hacía en radio Sarandí su personaje de Darwin Desbocatti. Lecueder contó que cuando arregló la llegada del programa a Océano no sabía que Tanco estaba detrás de ese personaje.

"Me acuerdo que le dije: 'Si yo no sabía, no hay ningún problema que sigas haciendo el personaje'. Me dijo: 'No, yo me voy'", relató. Ante eso, Lecueder le dejó abierta una puerta: si algún día quería volver con Darwin, le gustaría que pudiera hacerlo en Océano. Y así sucedió.

El empresario estaba convencido de que la columna de humor podía funcionar por sí sola, pero Tanco entendía que debía formar parte de un programa periodístico. Así nació No toquen nada, junto a Joel Rosenberg, ciclo que actualmente continúa al aire en Del Sol.

La salida masiva de Océano a Del Sol

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Bejar le mencionó la "bofetada" que significó para Océano la aparición del hoy Grupo Magnolio y la partida masiva de figuras hacia Del Sol en 2017.

"¿Lo esperabas? ¿Cómo surge?", quiso saber el conductor.

El empresario respondió que no lo esperaba y explicó que el movimiento se produjo a partir de la decisión de una persona de invertir en radios y comprar programación, en referencia a Francisco de Posadas. "Me enteré cuando ya estaba todo arreglado y se iban en un mes", confesó.

Ante ese escenario, en Océano decidieron mantener la misma línea con otros programas. Continuó Justicia Infinita, siguió Gustavo Rey con Abrepalabra, se armó el periodístico matutino Todo pasa, con Mariano López al frente. Pero poco después llegó la pandemia y complicó todavía más el panorama.

"Cuando estábamos saliendo a competir contra nuestro fantasma, con lo que éramos nosotros antes. Todo lo que pudieron utilizar de nombres que no estaban registrados, los usaron", explicó.

Contó que el único nombre que tenía registrado era Segunda pelota, que luego pasó a llamarse La mesa de los galanes. "Yo por miedo a que alguien lo usara", aclaró.

"Usaron nombres y un montón de cosas, pero es la ley del mercado. Decidió, compró y lo hizo. No había muchos antecedentes de alguien que comprara gran parte de una programación y llevara un montón de gente toda junta. Está muy bien. Veo que mis productos todavía funcionan", expresó.

La partida masiva, sumada a la pandemia, tuvo además consecuencias económicas para la radio. "La facturación en un momento fue cero. Los clientes cortaron", contó.

"Si hubieras estado en otra posición, de repente bancabas. Pero en el momento en que nos habían pegado y estábamos tratando de recuperarnos, nos pegaron con eso y decidimos ir por la música", señaló.

Según explicó, hoy están conformes con la transformación y destacó también la incorporación de Emiliano Cotelo a la primera mañana, a quien definió como parte de los "periodísticos serios y firmes".

La revelación sobre Carlos Tanco y "La Bajada"

Dj Sanata en La Bajada 2025. Foto: Ignacio Sánchez.

Sobre el final de la entrevista apareció una de las revelaciones más curiosas. Lecueder contó que la famosa y multitudinaria Bajada, que actualmente impulsa y organiza Gonzalo Cammarota, fue originalmente una idea de Carlos Tanco.

"Eran esas ideas de Tanco que me divertían enormemente", señaló.

El origen se remontaba a diciembre, cuando se decretaba la Bajada bajo un concepto que, según recordó, todavía sobrevive: "Lo que no hiciste hasta ahora, no lo vas a hacer, y cachengue hasta fin de año".

La fecha era además una sorpresa para los oyentes. Lecueder recordó que con Cammarota hablaban de cómo potenciar aquella movida, aunque nunca consiguió que el comunicador bajara a la calle para participar de la celebración.

"Ponemos unos parlantes y un estrado. Bajaba a saludar, pero ponía música ahí adentro", contó.

La propuesta fue creciendo con los años. "Hubo una vez que hasta pusimos inflables enormes de tobogán. Y después DJ Sanata, que explotó y hoy es uno de los personajes del Uruguay", señaló.

Lecueder también elogió el trabajo actual de Cammarota y destacó su capacidad para conectar con el público y mover multitudes.

"Está bárbaro. Logró captar un público y hacer cosas muy divertidas", afirmó. También recordó su participación en las fan fest durante el Mundial y cerró con elogios: "Lo maneja muy bien, sin lugar a dudas".