Fito Páez habló por primera vez sobre los rumores de romance con Sofía Gala: "Puede pasar cualquier cosa"

Fito Páez habló públicamente sobre su vínculo con Sofía Gala y se refirió a las versiones que durante los últimos meses los relacionaron sentimentalmente. El músico fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro día perdido y explicó cuál es actualmente su relación con la actriz.

Durante la conversación, Pergolini recordó que ambos fueron vistos juntos en distintas oportunidades y que solían compartir actividades. “Se los veía seguido juntos, se iban a todos lados juntos”, comentó el conductor.

Páez relativizó esas situaciones y explicó que la cercanía entre ambos no implicaba necesariamente un romance. “Es el imaginario popular, como el romance que nos armaron con Sofí. Empezaron a hablar de eso. Entonces, pobre Sofí, tuvo que salir a explicar”, señaló.

En ese sentido, el músico cuestionó la insistencia de los medios con el tema y defendió a la actriz: “No la jodan, bol... tiene razón”, expresó.

Luego, ante la observación de Pergolini sobre las distintas ocasiones en que fueron vistos juntos, Páez planteó que ese tipo de planes también son habituales entre amigos. “¿Qué tiene que ver? Con un amigo también hago eso. ¿Porque tiene concha y tetas no lo puedo hacer? ¿Qué tiene que ver? Pito, concha, teta, culo, no importa, es lo mismo”, dijo entre risas.

Finalmente, cuando el conductor definió el vínculo como una amistad, el músico dejó abierta la posibilidad de que eso pueda cambiar en el futuro: “Después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.

[ESPECTÁCULOS] "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos": "Fito" Páez se refirió a su relación con Sofía Gala, pidió que "no la jodan" y sugirió que la vida "cambia".



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Las versiones sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala comenzaron a tomar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en diferentes oportunidades. La exposición de esa cercanía alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental.

En mayo, además, Páez presentó Shine, su nuevo álbum de estudio, y trascendió que el disco estaba dedicado a la actriz. Sofía Gala también participó en el videoclip de “Las fuerzas armadas del amor”, una de las canciones del álbum.

Meses después, en agosto, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos. En LAM, Karina Iavícoli sostuvo que un viaje de Páez a Bariloche junto a Juliana Gattas y Dolores Fonzi habría generado un conflicto con Sofía Gala. Según esa versión, el vínculo habría terminado en buenos términos y ambos habrían mantenido la amistad.