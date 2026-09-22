Pity Álvarez en un nuevo escándalo: chocó contra otro auto en una estación de servicio y la Policía intervino

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio de Buenos Aires. El músico impactó con su Volkswagen Bora contra un Peugeot 208 que se encontraba en el lugar. El episodio ocurrió pasadas las 2.00.

Según informaron fuentes policiales al medio argentino TN, el conductor del Peugeot, un joven de 24 años, se encontraba por retirarse de la estación de servicio cuando el vehículo de Pity hizo marcha atrás y rozó su automóvil. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

Como consecuencia del choque, el Peugeot sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. No hubo personas heridas.

Según explicó Sebastián Queijeiro, abogado de Pity Álvarez, el músico había salido de su casa durante la madrugada después de atravesar “una situación familiar”. Luego tomó su vehículo y se dirigió hacia la estación de servicio.

El conductor del Peugeot relató que, después del impacto, le pidió los datos al hombre que estaba al volante del Bora. Fue entonces cuando descubrió que se trataba de Pity Álvarez.

Ante la intervención policial, se consultó el dominio del Volkswagen Bora y se constató que estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo del cantante.

Queijeiro también señaló que Pity no tendría el registro habilitado para conducir, aunque aclaró que todavía no contaba con información precisa sobre la situación de la licencia, por lo que aguardaba documentación para determinar cómo continuar.

El cantante dio marcha atrás y chocó contra un auto que estaba cargando nafta en La Paternal.



Álvarez no sufrió heridas y se quedó esperando la llegada de la Policía de la Ciudad.



Según informaron fuentes policiales a TN, el episodio ocurrió pasadas las 2 de la madrugada sobre… pic.twitter.com/tD2QqeAUjV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 22, 2026

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar. De acuerdo con el parte policial, el conductor del Peugeot denunció que el músico se retiró de la estación sin aportar documentación. Más tarde, la hermana de Pity, Silvina Débora, se presentó allí para entregar la documentación solicitada por los agentes.

“En estos momentos estoy esperando el llamado de la hermana que fue a llevar toda esta documentación requerida por la policía. Ahí vamos a ver en qué estado está y cómo seguir con un montón de actuaciones que son las que no tengo permitido hablar hasta el momento”, explicó Queijeiro.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte.

El periodista Mauro Szeta compartio en X que, según le informaron, Álvarez le dijo al conductor del otro vehículo: "Tengo problemas legales, me tengo que ir".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🚨 "TENGO PROBLEMAS LEGALES, ME TENGO QUE IR", LE DIJO PITY ALVAREZ AL CONDUCTOR DEL AUTO QUE CHOCÓ<br>- Tras el choque, Alvarez se fue.<br>- El video documenta cómo quedó el auto de Jhonatan Baez. <a href="

🚨 "TENGO PROBLEMAS LEGALES, ME TENGO QUE IR", LE DIJO PITY ALVAREZ AL CONDUCTOR DEL AUTO QUE CHOCÓ

- Tras el choque, Alvarez se fue.

- El video documenta cómo quedó el auto de Jhonatan Baez. pic.twitter.com/AZs4keTOTr — Vía Szeta (@mauroszeta) September 22, 2026

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez sobre su situación judicial

El accidente ocurrió mientras Pity Álvarez atraviesa un juicio oral por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El músico está acusado por el homicidio de su vecino y actualmente enfrenta el proceso judicial.

En ese contexto, Queijeiro también se refirió a la situación de salud del artista y aseguró que la defensa aguarda nuevos informes médicos sobre el cantante.

El músico había sufrido recientemente una descompensación durante una de las jornadas del juicio, por la que debió recibir atención médica.