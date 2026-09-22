Karina Vignola se quebró al recordar el contenido de la última charla con Gaspar Valverde: "Fuimos dos cracks"

Karina Vignola se emocionó al recordar la última y profunda conversación que mantuvo con su exesposo, Gaspar Valverde, pocas semanas antes de la muerte del comunicador, ocurrida en diciembre de 2025. Aunque llevaban un tiempo separados, aquel diálogo estuvo marcado por el cariño, el reconocimiento mutuo y, especialmente, por el amor hacia las dos hijas que tuvieron juntos, Luana y Alina.

La comunicadora habló del tema durante una extensa entrevista con la periodista Ana Matyszczyk en el ciclo Charlas FIX, donde repasó diferentes momentos de su trayectoria profesional y de su vida personal. Al llegar al recuerdo de Valverde, Vignola contó cómo fue aquella conversación que hoy interpreta como una despedida.

"Una charla muy larga donde terminamos los dos haciendo mea culpa de muchas cosas que van a quedar siempre para nosotros dos", expresó. Según relató, el intercambio se produjo desde otro lugar luego de las diferencias que habían atravesado durante la separación.

"Desde un amor, un respeto de padres de Luana y Alina, de habernos acompañado durante tantos años. Todo eso que logramos nosotros quedó claro ese día", añadió.

Vignola reconoció que las peleas y los desencuentros muchas veces habían dejado en segundo plano todo lo que habían construido como pareja y como familia. Aquella conversación permitió recuperar otra mirada sobre la historia compartida.

"Porque cuando uno se pelea después no valora muchas cosas, ¿viste? Nosotros nos despedimos, y digo nos despedimos porque después él se fue", reflexionó, visiblemente movilizada.

La charla ocurrió aproximadamente dos semanas antes del fallecimiento de Valverde que se produjo de forma sorpresiva, tras una derrame por aneurisma cerebral, a los 50 años. Sin saber lo que sucedería poco después, ambos hablaron sobre sus hijas, se pidieron perdón y acordaron relacionarse desde un lugar de mayor afecto.

"Fue como: 'Pa, todo esto estuvo buenísimo, vamos a tratarnos con amor, con cariño'. Me dejó cosas lindas de lo que él quería para las nenas. Fue una gran charla", recordó.

Las palabras de Gaspar que Karina conserva

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando Vignola reveló qué le dijo Valverde sobre su rol como madre. "Él me dijo que la mejor mamá que podían tener sus hijas era yo", contó entre lágrimas. También recordó que Valverde la definió como "una leona" y destacó que siempre había conseguido ponerse de pie incluso después de atravesar sus momentos personales más difíciles.

Vignola y Valverde habían construido durante 15 años una relación que trascendió lo sentimental. También formaron una de las duplas más populares de la televisión uruguaya, con ciclos como Ojo al piojo y Terapia de pareja, además de compartir proyectos teatrales y familiares. En 2021 llegó la separación, pero permaneció el vínculo inevitable como padres de sus dos hijas.

Durante la entrevista, Vignola reivindicó precisamente ese recorrido que se hizo "sin haber nacido en cuna de oro" y "sin una profesión". "Fuimos dos cracks. Nos separamos y la peleamos juntos y la luchamos", aseguró.

También reveló una conversación que tuvo con su actual pareja, Mario Florio, cuando atravesaba un momento de angustia y tenía un extraño presentimiento sobre Valverde: "Presiento que no sé qué va a pasar".

Hoy, Vignola asegura que intenta mantener vivo el recuerdo de Gaspar desde la alegría y no únicamente desde el dolor. "Te juro que si hay alguien que no quiere vernos tristes es él", afirmó y llamó a "recordarlo con alegría".