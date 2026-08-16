Moria Casán se quebró en vivo al hablar con Sofía Gala e hizo una íntima autocrítica sobre su rol como madre

Moria Casán atraviesa un gran momento profesional. El viernes llegó a la pantalla la esperada serie de Netflix que repasa su vida, este domingo cumple 80 años y su cicloLa mañana con Moria llegó a los 200 programas. En medio de los festejos, la diva mantuvo una charla telefónica con su hija, Sofía Gala, quien en la ficción la interpreta en sus primeros años en el mundo del espectáculo, y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de ella como mamá.

Todo empezó cuando Moria quiso felicitar a su hija por la manera en que ejerce la maternidad: “Te quiero felicitar acá, ante todo, por lo buena mamá que sos”. Sofía, que acababa de llevar a su hijo Dante al colegio, respondió con humildad: “Hago lo que puedo, como todas”. Sin embargo, Moria insistió. “No, hacés lo que podés y mucho más”, insistió, y tras enumerar algunas de las cosas que admira de ella, comenzó a quebrarse.

“Creo que voy a llorar”, anunció la conductora sin vueltas. “Si querés llorar, llorá, mamita”, soltó en ese momento Sofía, pero Moria continuó con sus halagos. “Muchas veces no dormís para levantarte y llevar a tus hijos al colegio, hacés el pan, hacés la sopita y no la vas a comprar”.

En ese momento, la conductora ya no pudo contener la emoción. “Dios mío. ¡Dame tissue, dame tissue!”, pidió. “Me emociona ver lo que sos como madre, hija”, explicó, luego de convertir la interrupción en un pequeño momento performático.

La emoción también llevó a Moria a recordar su propia maternidad y las diferencias entre ambas. “Nunca me levanté para hacerte una sopa”, dijo con la voz quebrada. “¡Pero hiciste otras cosas, mami! Hiciste otras cosas. Hay muchas maneras de ser mamá”, la consoló la actriz. En ese momento, apareció un recuerdo de la infancia de Sofía que le permitió al público conocer un poco más de la vida de la exvedette. “Creo que una vez te hice una hamburguesa”, evocó Moria. “La mejor hamburguesa de mi vida”, resaltó Sofía.

Moria también destacó las decisiones que toma su hija para priorizar a sus herederos, incluso cuando eso implica resignar trabajos. “No es porque no quieras trabajar, sino porque querés estar a tiempo con tu familia”, le dijo.

De inmediato, reconoció que ella sí sintió el peso de su profesión en la infancia de su hija. “Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio. Por ejemplo, te fui a buscar muchas veces, pero nunca te llevé”, admitió. Y cerró con unas sentidas palabras: “Trataba de ser la mejor mamá posible. Lo que te quiero decir es que te felicito como mamá”.

Durante la charla, Sofía habló de lo que significó el proceso de interpretar a su madre en la serie. Para la actriz, el estreno significó dejar atrás una experiencia profundamente íntima: “Ahora que salió ya no nos pertenece solamente a nosotras”, explicó. Según describió, el proceso de hacer la serie fue “recontra hermético” y estuvo atravesado por una sensación similar a la de despedirse de un hijo. “Es como una especie de puerperio. Dejamos al hijo y tenemos esa cosa medio de duelo, de que se te va el hijo y es un poco de todos, es de la vida”, reflexionó.

La actriz argentina Sofía Gala. Foto: @socastiglione

En cuanto al rodaje, reveló que lloró mucho. “Creo que soy la Moria más llorona de todas”, bromeó. La emoción apareció en numerosas escenas y, en algunas ocasiones, incluso tuvo que detener la filmación para poder recomponerse antes de continuar, explicó.

Una de las secuencias que más la movilizó fue aquella en la que interpreta a Moria durante una pelea con su padre, un episodio que conocía de primera mano por los relatos de su madre. “De golpe interpretarla, de golpe bajar a mi papá del auto, ver que se va, por más que sea Caponi... Es una mezcla emocional muy grande para mí”, reconoció.

Cuando le preguntaron qué se siente hacer de su propia madre, Sofía reconoció que le resulta difícil ponerlo en palabras: “Es muy difícil hablar de las emociones. A veces no hay palabras”.