Rusito González confirmó que no hará Carnaval en 2027: el motivo familiar que lo llevó a frenar

Si bien el rumor de que Gastón "Rusito" González sería baja en el Carnaval 2027 estaba instalado entre los amantes de Momo y las publicaciones en las redes sociales de murga La Justa daban a entenderlo, el conductor de Canal 4 confirmó en Aura Stream que no participará del Concurso Oficial el próximo año.

En mayo de este año había dado la primicia a Sábado Show de que volvía a la murga, después de haber estado en Los Muchachos, y que daría la Prueba de Admisión con esta agrupación que busca regresar a la fiesta popular después de casi 40 años de ausencia. Lo haría junto a figuras como Christin Font, Evitta Luna —que debuta en Carnaval—, Martín Angiolini y Julio Pérez.

El que salió Figura Máxima del Carnaval con apenas 32 años gracias a su brillante papel de Ariel “Pinocho” Sosa en Zíngaros contaba entonces que su madre le había dicho, cuando tenía 13 años, que lo iba a llevar al psicólogo porque estaba “enfermo de Carnaval”.

Él, que varias veces ha amagado con bajarse de la fiesta y siempre termina saliendo, reconocía que tenía una “adicción”, aunque sana porque nunca le había hecho mal a nadie.

“He perdido y me callé la boca. He felicitado. He escuchado que dicen cosas personales de mí y nunca fui a encarar a nadie”, decía por entonces. Y agregaba que cantar murga, para él, criado en la bañadera y en los boliches con su padre, Bananita González, era “una manera de vivir”.

Pero esta vez la familia pudo más y decidió dar un paso al costado y descansar del Carnaval después de 22 años ininterrumpidos, ya que sale desde los 13 años.

Según explicó, el Carnaval va a contramano de la vida familiar, ya que los meses de verano son “momentos full time” para los carnavaleros.

“Por cuatro meses, no importa la hora y el día. Eso genera que uno esté muy ausente en muchos momentos familiares y que caiga la responsabilidad en mi esposa”, expresó.

Gastón "Rusito" González interpretando a "Pinocho" Sosa en Zíngaros 2024. Foto: Gustavo Riera

Contó que decidió parar por el cansancio que implica el trabajo que tiene durante el año, entre teatro y televisión, pero sobre todo por el tiempo que pierde al no estar con sus hijas.

“Siempre quiero estar presente y los veranos son complicados. La mayor tiene 10 años y en tres veranos va a decir: ‘Papá, me voy con mis amigos’. Quiero aprovechar, porque el que pierde tiempo soy yo”, justificó el también conductor de Vamo Arriba (Canal 4).

“Dije: ‘Es momento de frenar’. Aunque duela, freno”, señaló.

Si bien reconoció que en su rubro siempre hay que aceptar proyectos porque todo es muy efímero, también sostuvo que la vida lo es. “Estamos en el bolillero, no sabés cuándo te toca”, expresó.

Los padres, comentó, suelen decir que trabajan por sus hijas, pero hoy él decidió priorizar esas instancias que quedan para siempre en la memoria y sacrificar, al menos por un tiempo, su amor por esta fiesta popular en la que siempre estuvo.

“Cuando nos vayamos, no va a recordar si yo pude pagar la cuota del colegio, va a recordar cuando papá estuve jugando en la playa con ella, que lo he hecho. Pero quiero estar viendo la puesta del sol sin apurarme por llegar a un ensayo. Prefiero aguantar para que se quede con esa postal”, se sinceró.

Luego comentó que hizo Carnaval siempre y nunca paró, porque para él era “sagrado e intocable”. “Llega un momento que me lo pide el cuerpo, la cabeza y, sin decírmelo, también me lo pide la familia”, expresó.

Reconoció también que rechazó varios proyectos laborales por hacer Carnaval. Si bien es “un gran amor”, le lleva mucho tiempo e implica dejar de lado ciertas propuestas. “Era momento no de desplazarlo, porque voy a ir igual a los ensayos, que es lo que más me gusta”, indicó.

Esa instancia de creación, de sentarse a tomar una con parroquianos que ve solo dos meses en su vida y se transforman en su familia, dijo, solo pasa en Carnaval y es lo que más disfruta de esta fiesta.

“Ya gané, ya perdí, ya pasé por todas las montañas rusas de emociones. No me calienta nada de eso, pero sí el hecho de compartir y conocer diferentes mundos y vidas, los tablados que no lo vivís en el año, aunque estés haciendo la mejor obra de teatro. El Carnaval es mágico y tiene ese qué sé yo que no lo tiene otro género”, cerró.