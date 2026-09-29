Polémica en "Gran Hermano Uruguay": se viraliza un video que pone en duda el aislamiento en la casa

La conversación entre dos participantes de Gran Hermano Uruguay generó una polémica en redes sociales y puso en duda una de las reglas centrales del formato: el aislamiento de los concursantes respecto de lo que ocurre fuera de la casa.

En las últimas horas comenzó a viralizarse en X un video en el que se escucha un diálogo entre Victoria Campo y Gustavo Fernández. Él se encontraba tomando sol en una reposera mientras ella permanecía de pie a su lado cuando comenzaron a hablar sobre una situación que habría ocurrido afuera de la casa.

Victoria: Tema heavy que tengo afuera... que saltaron las cosas ahí



Gustavo: Como sabes? te avisaron?



Victoria: Si#GranhermanoUY pic.twitter.com/lii9KopBfZ — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 29, 2026

"Tuve un encontronazo", comentó Victoria. "Pero antes, cuando desayunaste", le respondió Gustavo, en una aparente referencia a algo que la participante había contado previamente.

Fue entonces cuando Victoria explicó: "Temas heavy que tengo afuera que saltaron". Ante esto, Gustavo le preguntó: "¿Te están comiendo la cabeza?". "Saltaron unas cosas ahí", respondió ella.

La conversación continuó con una pregunta de Gustavo que fue la que despertó mayores interrogantes entre los seguidores del programa: "¿Cómo sabés? ¿Te avisaron?". Victoria respondió afirmativamente y, de inmediato, él le marcó: "Ah, no se puede hablar".

Victoria Campo, participante de "Gran Hermano Uruguay".

El fragmento fue suficiente para que decenas de usuarios cuestionaran en redes sociales cómo pudo Victoria enterarse de situaciones ocurridas fuera de la casa si los participantes deben permanecer aislados del exterior durante su permanencia en el reality. El aislamiento constituye uno de los elementos centrales de Gran Hermano: los participantes permanecen dentro de la casa sin acceso directo a la información del mundo exterior, de modo que sus decisiones y vínculos se desarrollen en ese contexto.

No obstante, el video por sí solo no permite determinar qué información recibió Victoria, de qué manera habría llegado hasta ella ni si efectivamente se produjo una vulneración de las reglas del programa. Hasta el momento, la producción de Gran Hermano Uruguay no brindó explicaciones sobre lo ocurrido ni aclaró a qué se referían los participantes en el diálogo que se viralizó.