Bombazo en el Carnaval 2027: Patos Cabreros suma a una figura histórica y una reconocida cantante

A menos de dos meses de que comience la Prueba de Admisión, los conjuntos continúan moviendo sus fichas de cara al Carnaval 2027. Una de las murgas que más novedades ha generado en los últimos días es Patos Cabreros, la más ganadora de la historia, con 16 primeros premios en su vitrina, que está terminando de delinear su plantel con el objetivo de volver a pelear por el título.

Días atrás, la murga había anunciado la llegada de Marcel Keoroglian a su equipo de letristas. El humorista y murguista viene de participar en los textos de La Nueva Milonga durante el Carnaval 2026, pero su trayectoria en la fiesta popular es mucho más extensa: fue fundador de Contrafarsa y también escribió y actuó en conjuntos como La Gran Muñeca y Don Timoteo, con los que consiguió primeros premios.

Ahora, la murga de Pepino, que tiene a Nelson Ferro como director responsable, confirmó dos nuevas incorporaciones.

Una de ellas es Valeria Lima, que se suma al coro. Se trata de una de las voces destacadas del tango uruguayo. Ganó el certamen de talentos Casting (Canal 12), cuando tenía 22 años y desde entonces construyó una extensa trayectoria en el ambiente musical.

Lima también tuvo un acercamiento al Carnaval uruguayo. Integró el plantel de La Obligada, una murga de Rosario que en 2001 participó del Concurso Oficial en el Teatro de Verano. En 2020, además, se probó en revista con La Compañía y recibió una mención como Mejor interpretación vocal femenina.

La cantante Valeria Lima. Foto: Lucia Martinez

Pero la incorporación que más repercusión generó en el ambiente carnavalero fue la de Claudio Rojo, histórico cupletero que durante el Carnaval 2026 formó parte del esperado regreso de la decana Don Bochinche & Cia.

"Hijo de la casa. Bienvenido Claudio Rojo a nuestro plantel 2027", anunció Patos Cabreros en sus redes oficiales.

El vínculo de Rojo con la murga viene de lejos. Integró Patos Cabreros en distintas etapas de su carrera y en 1992 protagonizó uno de sus cuplés más recordados: el de El Estreñido.

Años atrás, en una entrevista con Sábado Show, Rojo había contado una curiosa anécdota vinculada a aquel material. Le había dado a un compatriota un VHS con el cuplé para que lo llevara a Ideas del Sur, ya que no tenía dinero para viajar a Argentina y soñaba con mostrar allí su trabajo.

"Se ve que se le cayó en el barco. Hoy él es un grande. Me lo crucé en la Mutual y bajó la cabeza", contó entonces con ironía.

Rojo también había integrado Patos Cabreros una década atrás, en el Carnaval 2017, junto a figuras como Julio Pérez, Carlos Barrios y Diego Bello.

El histórico carnavalero llega además con un extenso recorrido: acumula tres primeros premios con Arlequines y otro más reciente con Saltimbanquis.

Claudio Rojo con Don Bochinche & Compañía, entrevistado por la Peke Sander para "Pasión de Carnaval". Foto: @cabeza_analogica

Así, Patos Cabreros suma a su plantel tres novedades de peso para 2027: Keoroglian en la escritura, Lima en el coro y Rojo entre los cupleteros. La murga buscará recuperarse del sexto puesto obtenido en el Concurso Oficial 2026, una ubicación que generó sorpresa teniendo en cuenta el plantel con el que había contado.

Para este Carnaval tampoco estará la actriz y humorista Lucía Rodríguez, pero la murga mantiene nombres como Ricardo Villalba y Maximiliano Méndez, además de la batería integrada por Matías Castro, Matías Balbi y Adrián Boero.

El movimiento de Patos Cabreros se suma a un mercado de pases que viene cargado de novedades. Agarrate Catalina prepara su regreso al Concurso Oficial después de cuatro años de ausencia, La Justa volverá tras 38 años con nombres como Christian Font, Julio Pérez, Evitta Luna y Martín Angiolini. Momosapiens incorporó a Pichu Straneo y Petru Valensky para celebrar sus 35 años.

En contrapartida, Denis Elías anunció su salida de Zíngaros después de 15 años en el conjunto, una decisión que vinculó con el cierre de una etapa y con la necesidad de dejar atrás "la mochila de llegar y que Pinocho Sosa ya no esté".

Mientras los conjuntos terminan de redondear sus planteles y espectáculos, el calendario carnavalero ya está definido. Entre el 10 y el 18 de noviembre se realizará la Prueba de Admisión. El 21 de enero será el Desfile Inaugural de Carnaval por 18 de Julio y el 25 de ese mes, comenzará el Concurso Oficial en el Teatro de Verano.