Político que ejerció altos cargos de gobierno estuvo cerca de ingresar a la casa de "Gran Hermano Uruguay"

Gran Hermano Uruguay pudo haber tenido entre sus aspirantes a un participante inesperado y con una extensa trayectoria política. Mario García, exintendente de Lavalleja y exdiputado por el Partido Nacional, reveló que envió una primera postulación para ingresar al reality de Canal 10, aunque aseguró que el contacto no avanzó más allá de esa instancia inicial.

Desde hacía algunos días, en Minas y otros ámbitos de Lavalleja circulaban rumores sobre una eventual postulación de García al programa y que

incluso a punto de viajar a Buenos Aires. Ahora el propio dirigente habló públicamente para aclarar la situación.

Durante una comunicación con Hacemos lo que podemos, programa de streaming de Undertake Media, García confirmó que efectivamente tuvo un primer acercamiento con el casting. Sin embargo, puso paños fríos a las versiones que indicaban que había avanzado en el proceso y posteriormente había decidido bajarse.

La casa de Gran Hermano Uruguay ya abrió sus puertas. Foto: captura de pantalla

“En algún momento mandé un mail con algunas cosas básicas y nada más”, reconoció. Ante la insistencia de los conductores, el exintendente aseguró que nunca llegó a grabar el video que formaba parte de las instancias de selección de los aspirantes. “No mandé ningún video. Lo cierto es que no pasé más allá del primer mail que seguramente mandaron miles de personas y quedó por ahí”, explicó.

Una de las preguntas que surgieron durante la entrevista fue qué había llevado a un dirigente con una extensa carrera política a enviar sus datos para intentar participar del reality más famoso de la televisión.

García explicó que hubo una cuota de curiosidad detrás de aquella decisión. “A veces por curiosidad, a veces también para ver si podés de alguna manera hacerlo bien, pero nada más que eso”, respondió.

Mario García, abogado y exintendente de Lavalleja. Foto: Difusión.

Su realidad familiar también tuvo peso en una decisión de esas características. El exintendente está casado y es padre de una niña de seis años, por lo que permanecer durante meses aislado del exterior supondría una dificultad. “Con mi mujer y una hija de seis años, no es fácil la ausencia durante tanto tiempo”, reconoció.

García explicó que los realities son un tema habitual de conversación en su hogar por una razón muy particular: hace 20 años el dirigente político y su esposa (eran novios en ese momento) fueron los ganadores del reality que produjo Canal 10, llamado "El gato y el ratón", uno de los primeros formatos locales de reality show.

Estrenado en 2006 y con la conducción de Gonzalo Cammarota, el programa combinaba competencia, aventura y pruebas de destreza. Los participantes recorrían diferentes lugares del país, resolvían acertijos y enfrentaban desafíos físicos y de trabajo en equipo mientras las cámaras registraban la experiencia.

Mario García, candidato a intedente de Lavalleja, votando Foto: Difusión

García recordó con cariño aquella etapa. “Lo hicimos con mi señora, con mi actual señora; en aquel momento era mi novia. Es un lindo recuerdo y una muy buena experiencia”, aseguró.

La participación incluso dejó amistades que se mantienen dos décadas después. Según contó, todavía conserva el vínculo con algunos de los concursantes con los que compartió aquella competencia.

Aunque reconoció que El gato y el ratón era muy diferente de Gran Hermano, señaló que había un elemento en común: la exposición permanente ante las cámaras. “Convivíamos todo el día y estábamos las 24 horas bajo la lupa del lente de la cámara”, recordó.

Para entonces García ya estaba vinculado a la actividad política. Años después desarrollaría una extensa trayectoria pública: fue diputado por Lavalleja y en 2020 resultó electo intendente del departamento, cargo que ejerció hasta 2025.

Veinte años después de ganar aquel programa, el dirigente volvió a asomarse al universo de los realities con un primer mail para Gran Hermano Uruguay. La postulación, según su propia versión, no pasó de allí.